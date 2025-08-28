Microsoft Copilot arriva sulle TV e i monitor Samsung

Microsoft ha ufficialmente portato il suo assistente AI sui televisori e monitor intelligenti Samsung, trasformando lo schermo di casa in un vero e proprio compagno interattivo. Copilot non si limita a leggere risposte, mostra schede visive, suggerisce film, riassume episodi senza spoiler, offre previsioni meteo e risponde a domande quotidiane con una naturalezza sorprendente.
Microsoft Copilot su TV e monitor Samsung: consigli e risposte in tempo reale
Una volta completato il roll out, Copilot apparirà automaticamente nella scheda App del sistema operativo Samsung Tizen, all’interno di Samsung Daily+. Per attivarlo, basta premere il pulsante del microfono sul telecomando e porre una domanda. Copilot risponde con voce e immagini, per offrire un’esperienza immersiva e personalizzata. Chi vuole ritrovare le proprie preferenze e la memoria già salvata può collegare il proprio account Microsoft tramite un QR code rapido.
Cosa si può chiedere a Copilot sulla TV
Microsoft ha condiviso alcuni esempi di interazione che mostrano il potenziale di Copilot sul grande schermo:
Voglio riprendere The Crown, mi ero fermata alla stagione 3, episodio 4. Riassunto senza spoiler?
Consigliami un film come The Queen’s Gambit, ma sulla cucina e sotto le due ore.
Chi era il doppiatore di quel personaggio?
Sabato a Seattle sarà una buona giornata per fare trekking?
Tirami su di morale dopo una rottura.
Copilot diventa così un assistente per l’intrattenimento, la curiosità e persino il benessere emotivo.
Dove è disponibile e su quali modelli
Copilot è già attivo su diversi modelli della gamma 2025 di Samsung, tra cui: Micro RGB; Neo QLED; OLED; The Frame e The Frame Pro; Monitor Smart M7, M8 e M9.
La disponibilità è limitata a mercati selezionati, ma Microsoft e Samsung hanno confermato che l’espansione a nuovi modelli è già in programma.