 Copilot si installa da solo sulle TV LG, ma chi lo vuole?
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Copilot si installa da solo sulle TV LG, ma chi lo vuole?

L'applicazione di Copilot compare all'improvviso su alcune TV LG, senza chiedere il permesso per l'installazione: non può essere eliminata.
Copilot si installa da solo sulle TV LG, ma chi lo vuole?
Business AI Tecnologia Tv Monitor
L'applicazione di Copilot compare all'improvviso su alcune TV LG, senza chiedere il permesso per l'installazione: non può essere eliminata.
LG

Quasi certamente per una qualche sorta di accordo stipulato tra Microsoft e il marchio, di cui non siamo a conoscenza, alcune Smart TV di LG stanno iniziando a scaricare e a installare automaticamente Copilot. Avviene in seguito a un aggiornamento del sistema, posizionandone l’icona sulla schermata principale. Ancora peggio, a quanto pare non può essere in alcun modo disinstallato.

AI ovunque: le TV LG danno spazio a Copilot

Una delle segnalazioni è quella che arriva da Reddit, allegando la fotografia mostrata qui sotto. L’icona del chatbot AI compare tra quelle delle altre applicazioni del televisore, senza che l’utente ne abbia effettuato il download o abbia fornito un esplicito consenso.

Copilot installato automaticamente sulle TV LG

Sappiamo quanto Microsoft stia puntando sul rendere Copilot onnipresente, anche e soprattutto per rientrare degli investimenti necessari al suo sviluppo. Ormai lo troviamo ovunque: nei software del pacchetto 365, in Paint, persino nel Blocco note, senza dimenticare la sua profonda integrazione nel sistema operativo Windows 11.

Una vera e propria forzatura, che gli utenti non vedono di buon occhio, tanto da inondare di commenti negativi i post social in cui il gruppo presenta le sue novità AI. In gioco c’è anche la gestione della privacy, considerando che queste tecnologie in ambito TV fanno leva per forza di cose sull’interazione vocale, dunque sull’accesso al microfono.

L’autore del post originale segnala inoltre la presenza di una nuova funzionalità chiamata Live Plus. È abilitata in automatico (ma può essere disabilitata) e riconosce i contenuti riprodotti per fornire un’esperienza di visione migliorata e servizi personalizzati incluse raccomandazioni sui contenuti e pubblicità.

C’è chi suggerisce di mettere offline il televisore e di affidarsi a un dispositivo esterno per lo streaming, ma non è certo la soluzione ideale. Un comportamento di questo tipo potrebbe trasformarsi in un boomerang per il brand stesso: chi acquisterebbe un altro televisore dal marchio che scarica applicazioni senza permesso e impedisce di eliminarle?

Fonte: Reddit

Pubblicato il 15 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Microsoft pronta a fermare l'AI se diventa pericolosa (dice)

Microsoft pronta a fermare l'AI se diventa pericolosa (dice)
Grok su Tesla dice che investirebbe un miliardo di bambini

Grok su Tesla dice che investirebbe un miliardo di bambini
Video orribili su Sora: utenti creano contenuti Disney offensivi

Video orribili su Sora: utenti creano contenuti Disney offensivi
Smart TV Samsung in offerta speciale che vanno a ruba su eBay

Smart TV Samsung in offerta speciale che vanno a ruba su eBay
Microsoft pronta a fermare l'AI se diventa pericolosa (dice)

Microsoft pronta a fermare l'AI se diventa pericolosa (dice)
Grok su Tesla dice che investirebbe un miliardo di bambini

Grok su Tesla dice che investirebbe un miliardo di bambini
Video orribili su Sora: utenti creano contenuti Disney offensivi

Video orribili su Sora: utenti creano contenuti Disney offensivi
Smart TV Samsung in offerta speciale che vanno a ruba su eBay

Smart TV Samsung in offerta speciale che vanno a ruba su eBay
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
15 dic 2025
Link copiato negli appunti