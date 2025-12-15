Copilot si installa da solo sulle TV LG, ma chi lo vuole?

Quasi certamente per una qualche sorta di accordo stipulato tra Microsoft e il marchio, di cui non siamo a conoscenza, alcune Smart TV di LG stanno iniziando a scaricare e a installare automaticamente Copilot. Avviene in seguito a un aggiornamento del sistema, posizionandone l’icona sulla schermata principale. Ancora peggio, a quanto pare non può essere in alcun modo disinstallato.

AI ovunque: le TV LG danno spazio a Copilot

Una delle segnalazioni è quella che arriva da Reddit, allegando la fotografia mostrata qui sotto. L’icona del chatbot AI compare tra quelle delle altre applicazioni del televisore, senza che l’utente ne abbia effettuato il download o abbia fornito un esplicito consenso.

Sappiamo quanto Microsoft stia puntando sul rendere Copilot onnipresente, anche e soprattutto per rientrare degli investimenti necessari al suo sviluppo. Ormai lo troviamo ovunque: nei software del pacchetto 365, in Paint, persino nel Blocco note, senza dimenticare la sua profonda integrazione nel sistema operativo Windows 11.

Una vera e propria forzatura, che gli utenti non vedono di buon occhio, tanto da inondare di commenti negativi i post social in cui il gruppo presenta le sue novità AI. In gioco c’è anche la gestione della privacy, considerando che queste tecnologie in ambito TV fanno leva per forza di cose sull’interazione vocale, dunque sull’accesso al microfono.

L’autore del post originale segnala inoltre la presenza di una nuova funzionalità chiamata Live Plus. È abilitata in automatico (ma può essere disabilitata) e riconosce i contenuti riprodotti per fornire un’esperienza di visione migliorata e servizi personalizzati incluse raccomandazioni sui contenuti e pubblicità .

C’è chi suggerisce di mettere offline il televisore e di affidarsi a un dispositivo esterno per lo streaming, ma non è certo la soluzione ideale. Un comportamento di questo tipo potrebbe trasformarsi in un boomerang per il brand stesso: chi acquisterebbe un altro televisore dal marchio che scarica applicazioni senza permesso e impedisce di eliminarle?