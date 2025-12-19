Copilot sulle TV LG, si potrà eliminare l'icona dopo le proteste

LG ha installato Copilot sulle sue TV, dopo un recente aggiornamento di webOS senza dare agli utenti la possibilità di dire di no. L’icona è apparsa nella lista delle app come un ospite non invitato alla festa. Gli utenti hanno provato a eliminarla, ma il pulsante di rimozione non esiste. Risultato? Sono andati su tutte le furie.

LG forza Copilot sulle TV, l’icona si potrà cancellare

Dopo le lamentele, LG ha fatto marcia indietro. Il portavoce Chris De Maria ha dichiarato a The Verge che l’azienda rispetta la scelta dei consumatori e adotterà misure per consentire agli utenti di eliminare l’icona di collegamento, se lo desiderano . Quando esattamente questo diventerà possibile? Non c’è ancora una tempistica definitiva, quindi lo faranno, ma non si sa quando.

La scorsa settimana, un utente di Reddit, che è il posto perfetto per sfogarsi sui piccoli orrori della vita moderna, ha pubblicato un’immagine dell’icona di Microsoft Copilot sulla sua TV LG. Il titolo era diretto: Il nuovo aggiornamento software del mio televisore LG ha installato Microsoft Copilot, che non può essere eliminato .

Il post ha toccato un nervo scoperto. Le persone sono sempre più frustrate dal fatto che l’intelligenza artificiale compaia praticamente ovunque, nei telefoni, nei computer, nei frigoriferi, e ora anche nei televisori, senza che nessuno l’abbia richiesta. È come se le aziende tech avessero deciso che l’AI è il condimento obbligatorio di ogni piatto, anche quando nessuno ha voglia di AI mentre guarda Netflix.

LG e Samsung, l’AI sulle TV

Sia LG che Samsung avevano annunciato a gennaio l’intenzione di aggiungere Copilot ai loro televisori. Non era un segreto. Ma c’è differenza tra annunciare che una funzione sarà disponibile e installarla dopo un aggiornamento senza permettere agli utenti di rifiutarla. In un caso è informare, nell’altro è imporre.

L’icona di Copilot è comparsa sui televisori LG dopo un aggiornamento di webOS, e gli utenti si sono trovati con una nuova app che non potevano rimuovere. LG insiste che non è un’applicazione, ma solo un’icona di collegamento a Microsoft Copilot che si apre nel browser web della TV. È vero, è diverso, ma cosa cambia? L’icona occupa spazio nella lista di app e non si può eliminare, è un’app a tutti gli effetti dal punto di vista dell’utente.

De Maria ha anche specificato che funzionalità come l’input del microfono vengono attivate solo con il consenso esplicito del cliente . E ci mancherebbe, ma allora perché per l’installazione dell’icona di Copilot non è accaduto lo stesso? Se LG rispetta davvero la scelta dei consumatori, avrebbe dovuto chiedere il permesso prima di piazzare l’assistente AI di Microsoft sulla TV, non dopo che gli utenti si sono lamentati.

La dichiarazione ufficiale di LG cerca di smussare gli angoli: Microsoft Copilot è fornito come icona di collegamento per migliorare l’accessibilità e la comodità dei clienti . Ma quale comodità? Se si vuole usare Copilot sulla TV, è fantastico. Ma se così non fosse, si dovrebbe poter eliminare l’icona senza aspettare che l’azienda decida di concedere questo privilegio, dopo le proteste, tra l’altro.

L’AI onnipresente ha rotto le scatole…

Il caso di LG e Copilot è emblematico di un problema più ampio. Le aziende tech stanno integrando l’intelligenza artificiale in ogni dispositivo senza chiedersi se gli utenti la vogliano davvero. Le persone sono stanche di vedersi imporre funzioni che non hanno chiesto. Non è odio verso l’AI in sé, è frustrazione verso la mancanza di controllo.