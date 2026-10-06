Aspirazione da 30000 Pa e lavaggio con ECOVACS T90 PRO OMNI Care Kit

Risparmia tempo e fai meno fatica pur avendo un ottimo risultato con uno dei migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti oggi in offerta speciale per i clienti Prime. Se vai velocemente su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello l’ECOVACS T90 PRO OMNI Care Kit a 399 euro, anziché 849 euro.

Sul prezzo di listino indicato da Amazon c’è quindi uno sconto del 53% che ti permette di risparmiare 450 euro sul totale. Inoltre potrai pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina. Per avvalerti dell’offerta devi essere iscritto ad Amazon Prime, perciò se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

ECOVACS T90 PRO OMNI Care Kit: tutto pulito in una passata

Con il robot ECOVACS T90 PRO OMNI Care Kit non dovrai più pensare alla pulizia del pavimento perché è in grado, in una sola passata, di garantire un risultato eccezionale. Possiede un aspirazione spettacolare da 30.000 Pa e quindi riesce raccogliere tutto lo sporco sul pavimento, anche i detriti, senza tralasciare niente.

Il rullo lavapavimenti OZMO ROLLER 3.0 è lungo 27 cm e offre quindi una copertura più ampia per rimuovere efficacemente lo sporco ostinato con un continuo lavaggio automatico per essere sempre efficiente. Mentre la tecnologia ZeroTangle 4.0 assicura meno grovigli e quindi meno manutenzione. Possiede un’autonomia spaventosa da più di 7 ore e riesce a ricaricarsi del 10% in appena 3 minuti. In più la stazione OMNI all-in-one, oltre a ricaricarlo, è in grado di lavare e asciugare il rullo, svuotare la polvere e ricaricare l’acqua.

Questo è indubbiamente uno dei migliori affari nella categoria durante la Festa delle Offerte Prime. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo ECOVACS T90 PRO OMNI Care Kit a 399 euro, anziché 849 euro. Concludi adesso l’ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi. Ricorda che è un’esclusiva per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.