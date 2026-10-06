 Aspirazione da 30000 Pa e lavaggio con ECOVACS T90 PRO OMNI Care Kit
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Aspirazione da 30000 Pa e lavaggio con ECOVACS T90 PRO OMNI Care Kit

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti con potenza da 30000 Pa ECOVACS T90 PRO OMNI Care Kit, con stazione Fresh-Flow inclusa al 53% in meno.
Aspirazione da 30000 Pa e lavaggio con ECOVACS T90 PRO OMNI Care Kit
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Il robot aspirapolvere e lavapavimenti con potenza da 30000 Pa ECOVACS T90 PRO OMNI Care Kit, con stazione Fresh-Flow inclusa al 53% in meno.
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ECOVACS T90 PRO OMNI Care Kit: tutto pulito in una passata

Con il robot ECOVACS T90 PRO OMNI Care Kit non dovrai più pensare alla pulizia del pavimento perché è in grado, in una sola passata, di garantire un risultato eccezionale. Possiede un aspirazione spettacolare da 30.000 Pa e quindi riesce raccogliere tutto lo sporco sul pavimento, anche i detriti, senza tralasciare niente.

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Il rullo lavapavimenti OZMO ROLLER 3.0 è lungo 27 cm e offre quindi una copertura più ampia per rimuovere efficacemente lo sporco ostinato con un continuo lavaggio automatico per essere sempre efficiente. Mentre la tecnologia ZeroTangle 4.0 assicura meno grovigli e quindi meno manutenzione. Possiede un’autonomia spaventosa da più di 7 ore e riesce a ricaricarsi del 10% in appena 3 minuti. In più la stazione OMNI all-in-one, oltre a ricaricarlo, è in grado di lavare e asciugare il rullo, svuotare la polvere e ricaricare l’acqua.

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ECOVACS T90 PRO OMNI Care Kit Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 30000 Pa

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Pubblicato il 6 ott 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
6 ott 2026
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