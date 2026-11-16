Il down di Microsoft e i feriti nella piscina: cosa è successo

Il lungo down che nei giorni scorsi ha tenuto offline alcuni dei servizi più importanti di Microsoft (incluso Outlook), per molti si è tradotto nell’impossibilità di lavorare e di comunicar, creando non pochi disagi. A qualcuno è andata addirittura decisamente peggio: nella piscina di un hotel tedesco, 15 ospiti hanno rischiato grosso a causa di un livello eccessivo di cloro. Come può essere accaduto?

Le possibili gravi conseguenze di un down

La struttura fa affidamento a un sistema di sicurezza per la manutenzione basato sull’invio automatico di email, non appena negli impianti viene rilevata un’anomalia. I sensori hanno funzionato, ma la spedizione del messaggio no, dunque nessun tecnico è intervenuto per verificare di persona. È successo nel pomeriggio di venerdì. A testimoniarlo c’è anche un post su Facebook pubblicato dai vigili del fuoco di Brühl, località situata nel nord del paese. L’albergo in questione si trova nel parco a tema di Phantasialand.

Sul posto sono intervenuti in totale circa 40 soccorritori. Per 15 persone si è reso necessario un triage a causa delle esalazioni provocate dal cloro, avendo manifestato un’irritazione alle vie respiratorie. Di queste, quattro sono state trasportate in ospedale e una ha riportato una lesione, dovendo rimanere sotto osservazione. È l’ennesima dimostrazione concreta di come un intoppo a livello informatico possa avere gravi conseguenze tangibili.

Microsoft ha attribuito la responsabilità di quanto accaduto a un problema che si è verificato durante un intervento tecnico per il potenziamento della capacità di rete. Non ci sono stati attacchi o compromissioni: è meglio precisarlo, in un periodo di guerra ibrida. Pur di non rimanere impossibilitato a comunicare, qualcuno ha addirittura riportato in vita i fax.

Diclaimer: l’immagine visibile in copertina non è riferita alla struttura in cui è avvenuto l’incidente, ma generata con l’intelligenza artificiale, sulla base di quanto riportato in questo articolo.