Il down di Microsoft ha riportato in vita i fax

Chi se li ricorda i fax? C’è una buona probabilità che molti non ne abbiano mai nemmeno sentito parlare, per ragioni prettamente anagrafiche. Eppure, oggi negli uffici in giro per il mondo c’è chi li ha dovuti tirare fuori da qualche scatolone impolverato, abbandonato al suo destino da decenni. La colpa è del lungo down che sta interessando più o meno tutti i servizi di Microsoft, dovuto a un qualche problema non meglio specificato sui suoi server: Outlook fermo, niente email. Lo stesso vale per Teams, niente chat di lavoro e riunioni da remoto. Si torna al passato.

Prosegue il lungo down dei servizi di Microsoft

Nell’era della fibra ottica ultraveloce e delle operazioni delegate al cloud, dell’immediatezza dell’intelligenza artificiale, basta un guaio di natura tecnica per bloccare le comunicazioni. Sembra poter essere esclusa l’ipotesi di un attacco; meglio specificarlo nei giorni in cui tiene banco il tema della guerra ibrida.

A livello globale, l’impatto è enorme. Come riportato da Reuters, una società taiwanese attiva nel settore della finanza ha fatto sapere di essere tornata proprio al fax per confermare le transazioni. Invece, nel Regno Unito, il National Health Service e la London’s Metropolitan Police sono fermi, impossibilitati a gestire attività come le prenotazioni delle prestazioni sanitarie e l’aggiornamento dei database sui crimini.

I pro e i contro della produttività sul cloud

Il down dei servizi Microsoft non è il primo del suo genere, né il più grave (ricordiamo quello di Cloudflare del novembre 2025), ma il più lungo di sempre per il gruppo di Redmond. Solleva inevitabilmente interrogativi sulla fragilità di un ambito professionale che poggia sempre più sul concetto di software-as-a-service. Non dover ospitare dati e applicazioni in locale può avere indubbiamente i suoi vantaggi, ma quando succede qualcosa ai server si rimane tagliati fuori da qualsiasi possibilità di lavorare.