Outlook e Microsoft 365 down: problemi il 13 novembre

Ci sono parecchie segnalazioni relative a un down di alcuni servizi Microsoft, in particolare Outlook e Microsoft 365. Si tratta di un blackout che si sta verificando a livello globale. Aggiorneremo questo articolo non appena ci saranno novità. Intanto, questa è la situazione attuale, fotografata attraverso i feedback inviati al portale Downdetector.

Gli aggiornamenti sul down di Outlook e M365

È la stessa Microsoft a confermare i problemi, attraverso la sua dashboard ufficiale (Service Health Status). Lì è citato un Degrado del servizio su Microsoft 365 (Business o Enterprise) e sui prodotti Microsoft destinati ai consumatori . Un altro messaggio fa sapere che Gli utenti potrebbero non riuscire a connettersi a diversi servizi Microsoft 365 .

Un ulteriore box approfondisce la questione, citando applicazioni del pacchetto M365 che in questo momento potrebbero risultare compromesse.

Stiamo seguendo diversi filoni di intervento per individuare l’origine del problema e garantire il ripristino dell’ambiente interessato. Il problema riguarda Outlook.com, OneDrive, OneNote, Microsoft To Do, Teams e Microsoft 365 per il Web; potrebbero tuttavia riscontrarsi disservizi anche in altri servizi di Microsoft 365.

Non carica invece nemmeno la status dashboard di Azure. Non è dato sapere cosa abbia scatenato il problema, ma è quasi certamente un’anomalia che si è verificata a livello di infrastruttura cloud.

Inevitabilmente, come sempre accade in questi casi, sui social hanno preso piede hashtag come #outlookdown e #microsoftoutage. Per fortuna, c’è chi la prende con ironia.

Aggiornamento (13 novembre 2026, ore 08:17)

Nell’ultima mezz’ora è stato registrato un forte aumento delle segnalazioni provenienti dall’Italia. È comprensibile: molti si stanno rendendo conto del problema arrivando sul posto di lavoro.

Aggiornamento (13 novembre 2026, ore 08:33)

I feedback sono in aumento anche per Teams e Copilot. Continueremo a seguire la situazione per proporre qui tutti gli aggiornamenti.

Aggiornamento (13 novembre 2026, ore 09:39)

Si registra una prima flessione per guanto riguarda le segnalazioni inviate a Downdetector. Solitamente, è il segnale di un problema in via di risoluzione.

Aggiornamento (13 novembre 2026, ore 10:38)

La situazione è sostanzialmente invariata, il down prosegue. Intanto, il profilo ufficiale X di Microsoft 365 fa sapere che le operazioni per il ripristino sono in corso.

We’re seeing early stabilization and capacity improvements as recovery actions continue. To help preserve delayed mail during this event, we’ve extended email timeout to 48 hours. A more comprehensive update can be found at MO1550821 in the Microsoft 365 admin center, as well as https://t.co/bVoAAh3D2G if the admin center is not available to you. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 13, 2026

Aggiornamento (13 novembre 2026, ore 11:54)

Non ci sono grandi novità da segnalare, i feedback rimangono costanti. Riporteremo qui i prossimi update.

… in aggiornamento

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazioni raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.