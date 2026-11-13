 Outlook e Microsoft 365 down: problemi il 13 novembre
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Outlook e Microsoft 365 down: problemi il 13 novembre

Outlook e Microsoft 365 hanno problemi e non funzionano, le prime segnalazioni sul down ieri, questa mattina il picco: cosa sta succedendo?
Outlook e Microsoft 365 down: problemi il 13 novembre
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Outlook e Microsoft 365 hanno problemi e non funzionano, le prime segnalazioni sul down ieri, questa mattina il picco: cosa sta succedendo?
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Ci sono parecchie segnalazioni relative a un down di alcuni servizi Microsoft, in particolare Outlook e Microsoft 365. Si tratta di un blackout che si sta verificando a livello globale. Aggiorneremo questo articolo non appena ci saranno novità. Intanto, questa è la situazione attuale, fotografata attraverso i feedback inviati al portale Downdetector.

Le segnalazioni per il down di Outlook del 13 novembre 2026

Gli aggiornamenti sul down di Outlook e M365

È la stessa Microsoft a confermare i problemi, attraverso la sua dashboard ufficiale (Service Health Status). Lì è citato un Degrado del servizio su Microsoft 365 (Business o Enterprise) e sui prodotti Microsoft destinati ai consumatori. Un altro messaggio fa sapere che Gli utenti potrebbero non riuscire a connettersi a diversi servizi Microsoft 365.

La dashboard di Microsoft conferma i problemi

Un ulteriore box approfondisce la questione, citando applicazioni del pacchetto M365 che in questo momento potrebbero risultare compromesse.

Stiamo seguendo diversi filoni di intervento per individuare l’origine del problema e garantire il ripristino dell’ambiente interessato. Il problema riguarda Outlook.com, OneDrive, OneNote, Microsoft To Do, Teams e Microsoft 365 per il Web; potrebbero tuttavia riscontrarsi disservizi anche in altri servizi di Microsoft 365.

Microsoft conferma i problemi alla suite M365

Non carica invece nemmeno la status dashboard di Azure. Non è dato sapere cosa abbia scatenato il problema, ma è quasi certamente un’anomalia che si è verificata a livello di infrastruttura cloud.

Inevitabilmente, come sempre accade in questi casi, sui social hanno preso piede hashtag come #outlookdown e #microsoftoutage. Per fortuna, c’è chi la prende con ironia.

Aggiornamento (13 novembre 2026, ore 08:17)

Nell’ultima mezz’ora è stato registrato un forte aumento delle segnalazioni provenienti dall’Italia. È comprensibile: molti si stanno rendendo conto del problema arrivando sul posto di lavoro.

Aggiornamento sul down di Outlook e Microsoft 365 del 13 novembre

Aggiornamento (13 novembre 2026, ore 08:33)

I feedback sono in aumento anche per Teams e Copilot. Continueremo a seguire la situazione per proporre qui tutti gli aggiornamenti.

Aggiornamento (13 novembre 2026, ore 09:39)

Si registra una prima flessione per guanto riguarda le segnalazioni inviate a Downdetector. Solitamente, è il segnale di un problema in via di risoluzione.

Aggiornamento (13 novembre 2026, ore 10:38)

La situazione è sostanzialmente invariata, il down prosegue. Intanto, il profilo ufficiale X di Microsoft 365 fa sapere che le operazioni per il ripristino sono in corso.

Aggiornamento (13 novembre 2026, ore 11:54)

Non ci sono grandi novità da segnalare, i feedback rimangono costanti. Riporteremo qui i prossimi update.

… in aggiornamento

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazioni raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.

Fonte: Downdetector

Pubblicato il 13 nov 2026

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13 nov 2026
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