Chiavi digitali per le serrature smart in Google Wallet

Google ha annunciato una novità già offerta da Apple e Samsung. L’anteprima pubblica dell’app Google Home (il rollout per tutti è previsto nelle prossime settimane) permette di aggiungere le chiavi digitali delle serrature smart compatibili che possono essere quindi utilizzate con Google Wallet. Devono però essere rispettati alcuni requisiti minimi.

Sblocco serratura con NFC e UWB

Dopo aver effettuato l’iscrizione al programma Public Preview seguendo queste istruzioni, gli utenti devono aprire l’app Google Home e aggiungere la chiave digitale seguendo queste istruzioni. Dall’app Google Home è possibile quindi aggiungere la chiave a Google Wallet.

Sono supportate solo le serrature smart compatibili con lo standard open Aliro della Connectivity Standard Alliance (CSA). Il numero è piuttosto ridotto. Google indica tre modelli: Aqara u400 (UWB e NFC), Schlage Sense Pro NFC e Nuki Keypad 2 NFC. Altri requisiti minimi sono: un Google Hub con Thread Border Router che supporta Matter, come Nest Hub (seconda generazione), Nest Hub Max, Nest Wifi Pro o Google TV Streamer, uno smartphone Android con NFC e uno smartphone Android con UWB, come la serie Pixel 10 Pro.

Lo sblocco della serratura smart può avvenire in due modi. Tap to Unlock permette di sbloccare la serratura avvicinando la parte posteriore dello smartphone Android con NFC. Funziona anche se lo schermo è bloccato. Unlock on Approach (deve essere attivato in Google Wallet) permette invece lo sblocco automatico quando l’utente di avvicina alla serratura con uno smartphone Android con UWB, come avviene con le automobili.

La chiave digitale è associata all’abitazione, quindi può essere utilizzata per ogni serratura compatibile con lo standard Aliro. Le persone che fanno parte del nucleo familiare nell’app Google Home possono aggiungere la propria chiave digitale al rispettivo Google Wallet sul proprio smartphone Android. La chiave si sincronizza automaticamente su tutti gli smartphone Android compatibili in cui è stato effettuato l’accesso con l’account Google Wallet.