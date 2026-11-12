Dyson anticipa il Black Friday su eBay su tanti suoi prodotti

Dyson ha scelto di anticipare il Black Friday su eBay all’interno del suo negozio ufficiale scontando tantissimi suoi prodotti eccellenti. Cosa stai aspettando? Approfittane subito prima che finiscano le offerte! Si tratta di una marea di occasioni da prendere al volo per casa, cura personale e trattamento dell’aria.

Aspirapolvere senza filo Dyson Cyclone V10 Fluffy a soli 299 euro

Aspirapolvere Dyson Big Ball Absolute 2 a soli 299 euro

Robot aspirapolvere a secco Dyson R1 Nurovi (Grigio chiaro/Blu Vinca) a soli 449 euro

Piastra asciugacapelli Dyson Airstrait Blu – Ricondizionato a soli 299 euro

Phon Asciugacapelli Dyson Supersonic Capelli lisci e mossi (Blu di Prussia/Rame a soli 249 euro

Purificatore Termoventilatore Dyson Purifier Hot+Cool HP1 | Nuovo a soli 399 euro