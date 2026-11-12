 Dyson anticipa il Black Friday su eBay su tanti suoi prodotti
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Dyson anticipa il Black Friday su eBay su tanti suoi prodotti

Dyson ha deciso di anticipare il Black Friday su eBay all'interno del suo negozio ufficiale scontando tantissimi suoi prodotti eccellenti.
Dyson anticipa il Black Friday su eBay su tanti suoi prodotti
Tecnologia Casa e Domotica
Dyson ha deciso di anticipare il Black Friday su eBay all'interno del suo negozio ufficiale scontando tantissimi suoi prodotti eccellenti.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Dyson ha scelto di anticipare il Black Friday su eBay all’interno del suo negozio ufficiale scontando tantissimi suoi prodotti eccellenti. Cosa stai aspettando? Approfittane subito prima che finiscano le offerte! Si tratta di una marea di occasioni da prendere al volo per casa, cura personale e trattamento dell’aria.

Offerte Dyson

Aspirapolvere senza filo Dyson Cyclone V10 Fluffy a soli 299 euro

{title}

Aspirapolvere senza filo Dyson Cyclone V10 Fluffy

Aspirapolvere senza filo Dyson Cyclone V10 Fluffy

299,00449,00€-33%
Vedi l’offerta

Aspirapolvere Dyson Big Ball Absolute 2 a soli 299 euro

{title}

Aspirapolvere Dyson Big Ball Absolute 2​

Aspirapolvere Dyson Big Ball Absolute 2​

299,00449,00€-33%
Vedi l’offerta

Robot aspirapolvere a secco Dyson R1 Nurovi (Grigio chiaro/Blu Vinca) a soli 449 euro

{title}

Robot aspirapolvere a secco Dyson R1 Nurovi (Grigio chiaro/Blu Vinca)

Robot aspirapolvere a secco Dyson R1 Nurovi (Grigio chiaro/Blu Vinca)

449,00549,00€-18%
Vedi l’offerta

Piastra asciugacapelli Dyson Airstrait Blu – Ricondizionato a soli 299 euro

{title}

Piastra asciugacapelli Dyson Airstrait Blu

Piastra asciugacapelli Dyson Airstrait Blu

299,00399,00€-25%
Vedi l’offerta

Phon Asciugacapelli Dyson Supersonic Capelli lisci e mossi (Blu di Prussia/Rame a soli 249 euro

{title}

Phon Asciugacapelli Dyson Supersonic Capelli lisci e mossi (Blu di Prussia/Rame

Phon Asciugacapelli Dyson Supersonic Capelli lisci e mossi (Blu di Prussia/Rame

249,00349,00€-29%
Vedi l’offerta

Purificatore Termoventilatore Dyson Purifier Hot+Cool HP1 | Nuovo a soli 399 euro

{title}

Purificatore Termoventilatore Dyson Purifier Hot+Cool HP1 | Nuovo

Purificatore Termoventilatore Dyson Purifier Hot+Cool HP1 | Nuovo

399,00599,00€-33%
Vedi l’offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 nov 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Smart TV LG in offerta speciale su eBay oggi

Smart TV LG in offerta speciale su eBay oggi
Migliaia di chip AI di NVIDIA in Cina, restrizioni inutili

Migliaia di chip AI di NVIDIA in Cina, restrizioni inutili
Apple TV: arriva la lingua dei segni, ma LIS non c'è...

Apple TV: arriva la lingua dei segni, ma LIS non c'è...
Disney Plus sul visore Meta Quest: oltre 60 film in 3D

Disney Plus sul visore Meta Quest: oltre 60 film in 3D
Smart TV LG in offerta speciale su eBay oggi

Smart TV LG in offerta speciale su eBay oggi
Migliaia di chip AI di NVIDIA in Cina, restrizioni inutili

Migliaia di chip AI di NVIDIA in Cina, restrizioni inutili
Apple TV: arriva la lingua dei segni, ma LIS non c'è...

Apple TV: arriva la lingua dei segni, ma LIS non c'è...
Disney Plus sul visore Meta Quest: oltre 60 film in 3D

Disney Plus sul visore Meta Quest: oltre 60 film in 3D
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
12 nov 2026
Link copiato negli appunti