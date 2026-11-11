Disney Plus sul visore Meta Quest: oltre 60 film in 3D

Il 3D al cinema sembrava morto da anni, sepolto sotto una pila di occhialini di plastica dimenticati nelle tasche dei cappotti. Disney lo riporta in vita dentro un visore. L’app Disney Plus per Meta Quest si aggiorna da oggi e porta in dote più di 60 film in 3D.

Disney Plus su Meta Quest: arrivano oltre 60 film in 3D e ambienti virtuali a tema

Il catalogo, a detta di Meta, comprende titoli come The Avengers e Black Panther. Non serve pagare nulla in più: i film sono per gli abbonati a Disney Plus, dentro la stessa app aggiornata che comincia ad arrivare oggi sui visori.

Il 3D è solo metà della novità. L’altra metà è che alcuni film possono essere visti in ambienti virtuali a tema, e qui Disney si diverte. Per Star Wars: A New Hope ci si ritrova su Tatooine, con tanto di sabbia e doppio tramonto. Per Monsters, Inc. ci si siede sulla Scare Floor, il piano della fabbrica dove i mostri raccolgono le urla dei bambini.

Chi ha provato un ambiente a tema Avengers sui prossimi occhiali VR di Meta, a settembre, lo ha trovato una novità. Però solo per i pochi minuti della demo, e ha ammesso di non sapere se reggerebbe due ore e mezza di film. È un dubbio sensato. Una scenografia che stupisce nel primo quarto d’ora può diventare un fondale da cui si vuole uscire quando la trama si fa seria.

E poi arriveranno gli occhiali VR

Il piatto forte è rimandato. Gli occhiali VR di Meta, in uscita nella primavera del 2027, avranno la loro versione dell’app Disney Plus con i film IMAX Enhanced, tra cui Avengers: Endgame, Lightyear e Tron: Ares.

Lì dentro troveranno posto anche i film in 3D di Lionsgate. Per ora l’unica certezza è che il 3D tornerà a far parlare di sé, e dovrà dimostrare di essere qualcosa di più di una moda riesumata.