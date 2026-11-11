Ehiweb Mobile passa alla rete TIM: 5G per tutti e nuove SIM da 4,95 euro

La scelta di un operatore mobile non dipende soltanto dal numero di Giga disponibili o dal prezzo del canone mensile. La rete utilizzata, la velocità di navigazione, la qualità delle chiamate e la semplicità delle condizioni contrattuali contribuiscono a determinare il valore effettivo di un’offerta. Con l’obiettivo di porre l’accento proprio su questi aspetti, Ehiweb annuncia un importante rinnovamento del suo servizio di telefonia mobile.

Le SIM Ehiweb Mobile utilizzano ora la rete TIM, con accesso alla tecnologia 5G per tutte le offerte voce e dati, destinate sia ai clienti privati sia alle aziende. Una novità che accompagna il lancio di nuovi piani tariffari, con prezzi a partire da 4,95 euro al mese, e un’iniziativa promozionale riservata a chi attiva una SIM entro il 30 novembre 2026.

Ehiweb Mobile su rete TIM: cosa cambia per chi naviga da smartphone

Il passaggio alla rete TIM costituisce la principale novità del servizio Ehiweb Mobile: gli utenti possono utilizzare la connettività mobile attraverso l’infrastruttura dell’operatore nazionale, beneficiando della disponibilità delle reti 4G e 5G nelle aree coperte.

L’accesso 5G interessa tutte le nuove tariffe Ehiweb Mobile: non si tratta di un “bonus” riservato ai piani con il canone più elevato.

Cambia invece la velocità massima prevista dall’offerta sottoscritta: fino a 250 Mbps in download per i piani di ingresso e intermedi, mentre le soluzioni di fascia superiore prevedono il 5G FULL, con velocità teoriche fino a 2.000 Mbps.

La differenza può diventare significativa per chi utilizza frequentemente lo smartphone come strumento di lavoro, condivide file di grandi dimensioni, partecipa a videoconferenze oppure sfrutta la connessione mobile per collegare altri dispositivi tramite hotspot.

Per accedere al 5G serve uno smartphone compatibile e occorre trovarsi in un’area coperta; chi utilizza un dispositivo 4G può comunque continuare a navigare con la propria SIM Ehiweb Mobile, senza dover sostituire il telefono.

Non solo velocità: VoLTE e configurazione automatica della connessione

Il rinnovamento del servizio coinvolge anche l’esperienza quotidiana di utilizzo. Ehiweb Mobile supporta infatti la tecnologia VoLTE (Voice over LTE), che permette di effettuare chiamate vocali attraverso la rete 4G, mantenendo contemporaneamente attiva la connessione dati. VoLTE consente inoltre di migliorare la qualità audio delle conversazioni quando lo smartphone e la rete supportano correttamente la funzionalità.

Un altro cambiamento riguarda la configurazione iniziale della SIM. Con il passaggio alla nuova rete, non è più necessario impostare manualmente l’APN (Access Point Name), cioè il parametro che consente al dispositivo di stabilire la connessione dati con l’operatore.

La configurazione automatica elimina un passaggio che in passato poteva creare difficoltà, soprattutto agli utenti meno esperti o a chi sostituiva frequentemente il dispositivo.

Le nuove offerte Ehiweb Mobile: da 2 a 200 Giga

Per accompagnare il passaggio alla rete TIM, Ehiweb propone tre tariffe dedicate ai clienti privati. Tutte includono minuti illimitati verso numeri fissi e mobili italiani, accesso al 5G, nessun vincolo di durata minima e prezzo bloccato secondo le condizioni dichiarate dall’operatore.

Offerta Internet SMS Velocità massima Canone EHI! 200 Giga 200 GB 50 2.000 Mbps 9,95 €/mese EHI! 50 Giga 50 GB 20 250 Mbps 7,95 €/mese EHI! 2 Giga 2 GB 10 250 Mbps 4,95 €/mese

La tariffa EHI! 200 Giga si rivolge soprattutto a chi utilizza intensamente la connettività mobile, anche per lavorare da remoto, guardare contenuti in streaming o condividere la connessione con notebook e tablet.

EHI! 50 Giga rappresenta un’alternativa per chi cerca un compromesso tra traffico disponibile e spesa mensile. La proposta EHI! 2 Giga, invece, privilegia chi usa lo smartphone prevalentemente per telefonare, sfruttando la connessione dati soltanto quando serve.

Come evidenziato in precedenza, un aspetto interessante è la presenza del supporto 5G anche nell’offerta da 4,95 euro: la quantità di traffico disponibile è contenuta, ma non bisogna rinunciare alla tecnologia di rete più recente.

Anche professionisti e aziende possono scegliere il 5G Ehiweb

Il nuovo servizio mobile si rivolge anche al mondo Business, con tre piani dedicati a professionisti, partite IVA e imprese.

Offerta Internet SMS Velocità massima Canone (IVA esclusa) TOP 200 Giga 200 GB 50 2.000 Mbps 11,95 €/mese BIZ 100 Giga 100 GB 50 250 Mbps 9,95 €/mese BASE 2 Giga 2 GB 10 250 Mbps 4,95 €/mese

Anche i piani Business comprendono le chiamate nazionali illimitate.

Per un professionista che lavora frequentemente fuori ufficio, una SIM con un quantitativo adeguato di traffico dati può rappresentare uno strumento utile per gestire comunicazioni, documenti e applicazioni cloud. Le offerte con pochi Giga, invece, possono risultare interessanti per numerazioni utilizzate soprattutto per ricevere ed effettuare telefonate.

Come avviene il passaggio alla nuova rete per i clienti Ehiweb

Chi sceglie oggi Ehiweb Mobile riceve direttamente una SIM predisposta per funzionare sulla rete TIM: è possibile richiedere una nuova numerazione oppure conservare il proprio numero attraverso la portabilità da un altro operatore.

In quest’ultimo caso, Ehiweb prevede anche il trasferimento dell’eventuale credito residuo, secondo le procedure previste per la portabilità.

La situazione cambia leggermente per chi possiede già una SIM Ehiweb Mobile. L’operatore provvede a spedire una nuova scheda all’indirizzo del cliente, accompagnata dalle istruzioni necessarie per effettuare il passaggio mantenendo il numero telefonico.

Non occorre quindi cambiare numerazione o sottoscrivere un’offerta con un altro fornitore per beneficiare della nuova infrastruttura.

Due mesi gratis per chi attiva una SIM entro novembre 2026

Il lancio delle nuove offerte è accompagnato da una promozione che permette di ridurre ulteriormente il costo iniziale del servizio.

Chi attiva una nuova SIM Ehiweb Mobile entro il 30 novembre 2026 può usufruire di 2 mesi di canone gratuito, scegliendo una delle tre tariffe destinate ai clienti privati. L’iniziativa è disponibile sia per le nuove numerazioni sia per chi richiede la portabilità.

Il costo iniziale di attivazione della SIM è pari a 10 euro, spedizione inclusa. I primi due mesi di servizio non prevedono il pagamento del canone mensile; successivamente si applica il prezzo ordinario del piano scelto.

La promozione consente quindi di provare il servizio sulla nuova rete TIM contenendo la spesa iniziale, senza un vincolo contrattuale di durata minima.

Un unico operatore per fibra, telefonia mobile e servizi professionali

La novità assume un significato particolare per chi utilizza già i servizi di connettività fissa Ehiweb.

L’operatore propone infatti soluzioni per l’accesso a Internet tramite fibra ottica, telefonia VoIP e servizi destinati alle imprese. Affiancare una SIM Mobile alla connessione fissa permette di avere un unico interlocutore per più servizi di comunicazione, semplificando la gestione delle richieste commerciali e dell’assistenza.

Ehiweb punta inoltre su un modello di supporto personalizzato, con assistenza gestita in Italia e un referente dedicato, con l’obiettivo di rendere più immediato il rapporto tra cliente e operatore.

La disponibilità del 5G su tutte le nuove SIM, l’assenza di vincoli di durata minima e la possibilità di scegliere fra tariffe con quantità di traffico molto differenti rendono la proposta adatta sia a chi cerca una numerazione economica sia a chi utilizza intensamente Internet in mobilità.

Per conoscere i dettagli, verificare le condizioni e richiedere una nuova SIM è possibile consultare il sito ufficiale Ehiweb. Chi desidera approfittare dei due mesi gratuiti può accedere alla promozione dedicata, valida fino al 30 novembre 2026.

In collaborazione con Ehiweb