Nuovi Pixel 11 di Google in offerta a tempo su Amazon

I nuovi smartphone di Google, i Pixel 11 stanno riscontrando parecchio successo tra gli utenti che amano l’esperienza Android Puro offerta solo da questi smartphone. Estremamente fluidi e con l’intelligenza artificiale integrata di Gemini diventano un’ottima soluzione soprattutto quando li trovi in offerta speciale come oggi su Amazon.

Partiamo dal modello base, il Pixel 11 256GB con Gemini Intelligence, autonomia di oltre 30 ore e display Super Actua da 6,3″ in offerta a soli 757,79 euro, invece di 999 euro. Grazie ad Amazon potrai anche decidere di pagarlo in 12 comode rate mensili a tasso zero da soli 63,15 euro.

Continuiamo con il modello top di gamma compatto, perfetto per chi cerca prestazioni eccellenti, ottime fotografie, video invidiabili, ma senza compromessi nelle dimensioni. Stiamo parlando del Pixel 11 Pro 512GB, con Gemini Intelligence, autonomia di oltre 30 ore e display Super Actua da 6,3”, oggi in offerta a soli 929 euro, invec edi 1329 euro. Anche in questo caso è possibile pagare in 12 rate a tasso zero da soli 77,42 euro al mese.

Terminiamo con chi non vuole proprio compromessi e tutta la tecnologia Google in un display ampio e luminoso. Si tratta del Pixel 11 Pro XL 256GB, con Gemini Intelligence, autonomia di oltre 30 ore e display Super Actua da 6,8″, in offerta soli 1099 euro, invece di 1399 euro. Puoi decidere se pagarlo subito o in 12 rate mensili a tasso zero da 91,59 euro.