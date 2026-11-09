Epic Games Launcher su SteamOS e Steam Deck, è ufficiale

Epic ha confermato che il suo nuovo launcher per Linux supporterà ufficialmente SteamOS, quindi anche Steam Deck. Un po’ buffo, a pensarci. Gli utenti potranno installare sulla console portatile di Valve anche il launcher del suo principale concorrente, Epic Games Store.

Epic Games Store su Steam Deck: cosa cambia con il supporto ufficiale a SteamOS e Linux

A ottobre l’azienda aveva fatto sapere di stare valutando la compatibilità di Fortnite con il sistema operativo di Valve. All’epoca il launcher era in anteprima e SteamOS non compariva nemmeno tra le distribuzioni supportate.

A sciogliere il dubbio ci ha pensato Jake Jones, direttore comunicazione di Epic, parlando con GamingOnLinux. Gli avevano chiesto dell’AppImage, il formato che sembrava destinato a lasciare il posto ai pacchetti .deb per Debian e Ubuntu. Lui ha risposto così: Il nuovo Epic Games Launcher è ancora in anteprima e prevediamo di supportare più distribuzioni Linux possibili, tra cui Fedora, SteamOS, Cachy, Omarchy e altre. Stiamo testando e valutando i formati di pacchetto per la distribuzione e ripristineremo l’AppImage entro questo mese.

Aveva lasciato intendere, quindi, che l’AppImage fosse stato tolto di mezzo con una certa disinvoltura. Ora Epic ci ripensa e lo rimette in vetrina, tra l’entusiasmo di chi su Linux ama far girare le cose senza troppi riti d’installazione.

E Fortnite? Con calma

Il titolo da cui tutti partono è sempre quello, ma la conferma non cambia le cose. Il launcher sbarcherà su SteamOS, e questo non vuol dire che Fortnite lo seguirà.

Il problema si chiama Easy Anti-Cheat, per gli amici EAC, nella sua versione Linux v2. È il buttafuori all’ingresso del gioco, e per ora su Steam Deck non lascia entrare nessuno. Quando Epic aveva annunciato il lavoro per portare Fortnite su Linux, aveva spiegato che la console di Valve non supportava le funzioni richieste da EAC v2. Aveva aggiunto che era in contatto attivo con Valve e sperava di supportarla in futuro. Intanto, sul fronte Steam Deck, la domanda su Fortnite resta aperta.