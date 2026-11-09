6 smartphone in offerta speciale su eBay proprio oggi

Su eBay abbiamo trovato esattamente 6 smartphone in offerta speciale a un prezzo incredibile che devi assolutamente acquistare oggi prima che le ultime scorte finiscano.
Motorola Edge 70 5G Grigio 512GB Memoria 12GB Ram Display 6.67″ 50Mp Gadget Grey a soli € 364,23 con NOV26
Samsung Galaxy S26 5G 6,3” S942 12+256GB DualSim Black NERO Smartphone a soli € 669,00
Samsung Galaxy S26 5G 6,3” S942 12+256GB DualSim Black NERO Smartphone
Apple iPhone 17 Pro Max 5G 256GB 6,9″ Nuovo Smartphone Blu Profondo a soli € 1.199,00
Apple iPhone 17 Pro Max 5G 256GB 6,9″ Nuovo Smartphone Blu Profondo
Samsung Galaxy A27 6,7″ 5G 6+128GB A276 Black Nero Smartphone Nuovo a soli € 224,00
Samsung Galaxy A27 6,7″ 5G 6+128GB A276 Black Nero Smartphone Nuovo
Xiaomi Redmi Note 17 5G Smartphone 6+256GB 6,99″ 120Hz NFC 50MP 7700mAh EU a soli € 239,00 con NOV26
Apple iPhone 17 5G 256GB 6,3″ Nuovo Originale Smartphone Sage Salvia a soli € 859,00
Apple iPhone 17 5G 256GB 6,3″ Nuovo Originale Smartphone Sage Salvia