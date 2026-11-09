 6 smartphone in offerta speciale su eBay proprio oggi
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6 smartphone in offerta speciale su eBay proprio oggi

Scopri quali sono gli smartphone in offerta speciale su eBay oggi da acquistare subito se stavi pensando di cambiare il tuo vecchio telefono.
6 smartphone in offerta speciale su eBay proprio oggi
Tecnologia Mobile
Scopri quali sono gli smartphone in offerta speciale su eBay oggi da acquistare subito se stavi pensando di cambiare il tuo vecchio telefono.
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Su eBay abbiamo trovato esattamente 6 smartphone in offerta speciale a un prezzo incredibile che devi assolutamente acquistare oggi prima che le ultime scorte finiscano.

Motorola Edge 70 5G Grigio 512GB Memoria 12GB Ram Display 6.67″ 50Mp Gadget Grey a soli € 364,23 con NOV26

Samsung Galaxy S26 5G 6,3” S942 12+256GB DualSim Black NERO Smartphone a soli € 669,00

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Samsung Galaxy S26 5G 6,3” S942 12+256GB DualSim Black NERO Smartphone

Samsung Galaxy S26 5G 6,3” S942 12+256GB DualSim Black NERO Smartphone

669,00759,00€-12%
Vedi l’offerta

Apple iPhone 17 Pro Max 5G 256GB 6,9″ Nuovo Smartphone Blu Profondo a soli € 1.199,00

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Apple iPhone 17 Pro Max 5G 256GB 6,9

Apple iPhone 17 Pro Max 5G 256GB 6,9″ Nuovo Smartphone Blu Profondo

1.199,001.389,00€-14%
Vedi l’offerta

Samsung Galaxy A27 6,7″ 5G 6+128GB A276 Black Nero Smartphone Nuovo a soli € 224,00

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Samsung Galaxy A27 6,7

Samsung Galaxy A27 6,7″ 5G 6+128GB A276 Black Nero Smartphone Nuovo

224,00399,00€-44%
Vedi l’offerta

Xiaomi Redmi Note 17 5G Smartphone 6+256GB 6,99″ 120Hz NFC 50MP 7700mAh EU a soli € 239,00 con NOV26

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Apple iPhone 17 5G 256GB 6,3″ Nuovo Originale Smartphone Sage Salvia a soli € 859,00

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Apple iPhone 17 5G 256GB 6,3

Apple iPhone 17 5G 256GB 6,3″ Nuovo Originale Smartphone Sage Salvia

859,00909,00€-6%
Vedi l’offerta

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Pubblicato il 9 nov 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
9 nov 2026
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