10 giorni di autonomia, tante funzioni e un display luminoso: OPPO Watch S

Stai pensando di acquistare uno smartwatch che non costi troppo e che offra buone prestazioni, che abbia un display luminoso e una batteria in grado di durare più giorni? Allora abbiamo scovato l’offerta che fa per te. Se vai velocemente su Amazon potrai mettere nel tuo carrello l’OPPO Watch S a 159 euro, invece che 199 euro.

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OPPO Watch S: concreto ed equilibrato

Sicuramente l’OPPO Watch S è uno smartwatch molto concreto ed equilibrato che garantisce un fantastico display AMOLED da 1,46 pollici con la luminosità massima di 3000 nit. La cassa rotonda è in acciaio e ha un peso di appena 35 grammi con un cinturino in morbido silicone e la resistenza per l’acqua e la polvere certificata di grado IP68 con impermeabilità fino a 5 ATM.

Possiede un sensore avanzato FC a 8 canali per monitorare in modo efficiente la frequenza cardiaca e un sensore SpO2 a 16 canali per l’ossigenazione nel sangue. Ci sono diverse modalità sportive e l’analisi del sonno. Possiede la funzione NFC e lo puoi collegare in modalità Bluetooth al tuo smartphone per avvalerti a pieno di tutte le funzionalità. Inoltre garantisce un’autonomia massima di 10 giorni e di 7 giorni in modalità standard.

Chiaramente ci sarebbero tante altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e le unità disponibili a questa cifra potrebbero sparire a breve. Perciò prima che succeda vai su Amazon e acquista il tuo OPPO Watch S a 159 euro, invece che 199 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.