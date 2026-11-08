 Costo minimo per un grande smartphone su eBay: Motorola Edge 60 Pro
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Costo minimo per un grande smartphone su eBay: Motorola Edge 60 Pro

Il Motorola Edge 60 Pro da 256 GB è in offerta su eBay a circa 350 euro con possibilità di pagarlo in comode rate senza interessi.
Costo minimo per un grande smartphone su eBay: Motorola Edge 60 Pro
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Il Motorola Edge 60 Pro da 256 GB è in offerta su eBay a circa 350 euro con possibilità di pagarlo in comode rate senza interessi.
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Dato che di smartphone ce ne sono tantissimi in commercio oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione che ti consente di averne uno decisamente interessante a un ottimo prezzo. Si tratta del Motorola Edge 60 Pro che ora su eBay puoi avere a 350,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPROTT26 al momento del pagamento.

Un ottimo prezzo per un smartphone elegante e leggerissimo che ti permetterà di scattare foto straordinarie. Inoltre potrai decidere di pagarlo in comode rate da 121,96 euro al mese a interessi zero con Klarna. Ci sono pochissime unità disponibili per cui devi fare in fretta.

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Motorola Edge 60 Pro: oggi un best buy assoluto

Il Motorola Edge 60 Pro ha un fantastico display p-OLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz e luminosità massima che arriva fino a 4500 nit per un’ottima visibilità. Il peso è di appena 186 grammi con spessore di 8,2 mm senza rinunciare alla certificazione di grado IP69 per resistere all’acqua e alla polvere. Dunque è maneggevole ed estremamente leggero, ma anche robusto.

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A muoverlo c’è il potente processore MediaTek Dimensity 8350 Extreme a 4 nm con a fianco, in questa versione, 8 GB di RAM e il sistema operativo Android 15. La memoria interna invece è da 256 GB. Offre un ottimo scomparto camera che ti permetterà di scattare foto in qualsiasi condizione di luce senza eccessivi sforzi. Sulla parte posteriore troviamo una fotocamera principale Sony LYTIA 700C da 50 MP con ultra grandangolare sempre da 50 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e super zoom fino a 50x. Anche la fotocamera frontale è da 50 MP. Infine la batteria, con la sua capacità da 6000 mAh, ti permetterà di usarlo per tutto il giorno e oltre e possiede la ricarica cablata da 90 W e quella wireless da 15 W.

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Che stai aspettando dunque? A questa cifra lo vorranno tutti e le unità sono disponibili sono poche. Quindi corri su eBay e acquista il tuo Motorola Edge 60 Pro a 350,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPROTT26 al momento del pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 nov 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
8 nov 2026
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