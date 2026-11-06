 Tablet da 13,2" che diventa facilmente un PC: OPPO Pad 5 Pro
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Tablet da 13,2" che diventa facilmente un PC: OPPO Pad 5 Pro

L'OPPO Pad 5 Pro ha un generoso display da 13,2 pollici e potrai quindi facilmente trasformarlo in un PC, inoltre oggi è al minimo storico.
Tablet da 13,2
Tecnologia Mobile
L'OPPO Pad 5 Pro ha un generoso display da 13,2 pollici e potrai quindi facilmente trasformarlo in un PC, inoltre oggi è al minimo storico.
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Se hai deciso di acquistare un tablet che abbia uno schermo abbastanza grande da poterlo velocemente e facilmente trasformare in un computer, approfitta di questa promozione. Se vai subito su Amazon potrai aggiungere al tuo carrello l’OPPO Pad 5 Pro a 749,99 euro, invece che 799 euro.

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OPPO Pad 5 Pro: tablet o computer in un attimo

La peculiarità dell’OPPO Pad 5 Pro è sicuramente il suo display gigante da 13,2 pollici che ti permetterà di vedere al meglio qualsiasi contenuto e di trasformarlo velocemente in un computer. Oltre ad essere grande offre una risoluzione 3392 x 2400 p con la luminosità da 1000 nit, refresh rate da 144 Hz con colori intensi e una bassa emissione di luce blu.

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A bordo troviamo il potente processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 a 3 nm affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna che garantiscono prestazioni straordinarie anche in multitasking. E con il sistema operativo ColorOS 16 potrai accedere a varie funzioni di condivisione in modo semplice con i tuoi dispositivi. Offre un suono immersivo Hi-Fi con 8 altoparlanti per non perderti nulla e una super batteria da 13380 mAh con ricarica rapida per poterlo usare tutto il giorno senza doverlo ricaricare.

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Indubbiamente una delle migliori soluzioni per avere un tablet che all’occorrenza può diventare un computer e che non si scarica facilmente. L’offerta potrebbe scadere da un momento all’altro perciò vai adesso su Amazon e acquista il tuo OPPO Pad 5 Pro a 749,99 euro, invece che 799 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

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Pubblicato il 6 nov 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
6 nov 2026
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