Tablet da 13,2" che diventa facilmente un PC: OPPO Pad 5 Pro

Se hai deciso di acquistare un tablet che abbia uno schermo abbastanza grande da poterlo velocemente e facilmente trasformare in un computer, approfitta di questa promozione. Se vai subito su Amazon potrai aggiungere al tuo carrello l’OPPO Pad 5 Pro a 749,99 euro, invece che 799 euro.

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OPPO Pad 5 Pro: tablet o computer in un attimo

La peculiarità dell’OPPO Pad 5 Pro è sicuramente il suo display gigante da 13,2 pollici che ti permetterà di vedere al meglio qualsiasi contenuto e di trasformarlo velocemente in un computer. Oltre ad essere grande offre una risoluzione 3392 x 2400 p con la luminosità da 1000 nit, refresh rate da 144 Hz con colori intensi e una bassa emissione di luce blu.

A bordo troviamo il potente processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 a 3 nm affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna che garantiscono prestazioni straordinarie anche in multitasking. E con il sistema operativo ColorOS 16 potrai accedere a varie funzioni di condivisione in modo semplice con i tuoi dispositivi. Offre un suono immersivo Hi-Fi con 8 altoparlanti per non perderti nulla e una super batteria da 13380 mAh con ricarica rapida per poterlo usare tutto il giorno senza doverlo ricaricare.

Indubbiamente una delle migliori soluzioni per avere un tablet che all’occorrenza può diventare un computer e che non si scarica facilmente. L’offerta potrebbe scadere da un momento all’altro perciò vai adesso su Amazon e acquista il tuo OPPO Pad 5 Pro a 749,99 euro, invece che 799 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.