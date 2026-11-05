motorola signature 27 è ufficiale, un flagship con GrapheneOS

Il nuovo motorola signature 27 (scritto tutto minuscolo) è ufficiale, come promesso. La presentazione è andata in scena alle Hawaii, durante l’evento Qualcomm Tech Summit, svelando uno smartphone che ha l’ambizione dichiarata di puntare alla fascia alta del mercato. Dal design particolare soprattutto sul retro e con alcune caratteristiche degne di nota, arriverà sul mercato nei prossimi mesi.

Tutto sul nuovo motorola signature 27

È anche il primo dispositivo del marchio con supporto a GrapheneOS, nonostante il sistema operativo preinstallato sia Android 17. Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate. La scheda è in gran parte quella di un flagship.

Display Extreme AMOLED Duo tandem da 6,78 pollici con risoluzione Super HD 1,5K, Dolby Vision e picco di luminosità da 12.000 nit;

processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6;

12 o 16 GB di RAM LPDDR5X (virtuale fino a 24 GB);

memoria interna UFS 4.1 da 256 o 512 GB;

tripla fotocamera posteriore da 50 (Sony LYTIA L910), 50 e 200 megapixel (zoom ottico 3x) e frontale da 50 megapixel;

connettività 5G, Wi-Fi 8, GPS, NFC, Dual SIM;

altoparlanti stereo Bang & Olufsen con Dolby Atmos, Hi-Res Audio e cinque microfoni.

batteria da 7.000 mAh con ricarica rapida TurboPower da 90 W, wireless da 50 W e inversa wireless da 5 W o cablata da 4,5 W.

Sono garantiti sette anni di aggiornamenti a partire dal lancio, come avviene ad esempio sulla gamma Pixel di Google. Il design è racchiuso in dimensioni pari a 162,01×77,04×7,99 millimetri, il peso si attesta a 227 grammi, con certificazioni IP68, IP69 e MIL-STD-810H, oltre al vetro protettivo Gorilla Glass Ceramic 3.

La vocazione premium del motorola signature 27 è testimoniata anche dalla spesa necessaria per l’acquisto: sarà in vendita al prezzo di 1.399 euro per la configurazione base. Le due colorazioni previste sono PANTONE Coal Smoke e PANTONE Capulet Olive.

Anche moto buds 2 ultra e moto watch 2 fit

In contemporanea, il marchio ha presentato anche gli auricolari moto buds 2 ultra (da 199,90 euro) e l’orologio moto watch 2 fit (da 99,90 euro).