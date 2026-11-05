 Nessuno come il Nothing Phone (3) e ora il prezzo è imbattibile (-41%)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Nessuno come il Nothing Phone (3) e ora il prezzo è imbattibile (-41%)

Il Nothing Phone (3) è sicuramente uno degli smartphone più innovativi degli ultimi tempi e ora su Amazon è in offerta al 41% in meno.
Nessuno come il Nothing Phone (3) e ora il prezzo è imbattibile (-41%)
Tecnologia Mobile
Il Nothing Phone (3) è sicuramente uno degli smartphone più innovativi degli ultimi tempi e ora su Amazon è in offerta al 41% in meno.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Se sei stufo degli smartphone che fanno praticamente tutti la stessa cosa e hanno tutti bene o male lo stesso design approfitta di questa promozione per distinguerti dalla massa. Se vai subito su Amazon potrai avere l’inimitabile Nothing Phone (3) a 499 euro, invece che 849 euro.

Potrebbe sembrare incredibile ma ti assicuro che non ci sono errori, è tutto vero. Con questo sconto del 41% il prezzo crolla drasticamente a uno dei più bassi finora registrato su Amazon e ti permette di risparmiare la bellezza di 350 euro. In più puoi pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

Acquistalo in offerta su Amazon

Nothing Phone (3): bello, performante e ora a costo mini

Inutile girarci intorno, il Nothing Phone (3) è lo smartphone con le caratteristiche più iconiche e particolari tra tutti i modelli in circolazione. Ad esempio sulla parte posteriore troviamo un piccolo display LED con tantissime funzioni che potrai gestire a piacimento in base alle tue esigenze. Mentre lato software, il sistema operativo Nothing OS 3.5 basato su Android 15 è fluido e anche questo estremamente personalizzabile.

{title}

C’è un generoso display AMOLED flessibile da 6,67 pollici protetto da un robusto Corning Gorilla Glass 7i e dotato di refresh rate adattivo fino a 120 Hz e luminosità massima di 4500 nit. Il tutto per un peso di 218 grammi e uno spessore di 9 mm. C’è il potente processore Snapdragon 8s Gen 4 con 12 GB di RAM a supporto e 256 GB di memoria interna. I sensori delle fotocamere, sia quello principale con ultra grandangolare, teleobiettivo e anche quello dellla camera frontale sono tutti da 50 MP.

Acquistalo in offerta su Amazon

Ci sarebbero ovviamente tante altre cose da mettere in evidenza ma il tempo scorre e a questo prezzo è difficile che l’offerta duri. Quindi vai ora su Amazon e acquista il tuo Nothing Phone (3) a 499 euro, invece che 849 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 nov 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

XBOX Cloud Gaming: smartphone come controller su smart TV

XBOX Cloud Gaming: smartphone come controller su smart TV
Samsung Galaxy S25 Ultra (ricondizionato eccellente) è la scelta migliore

Samsung Galaxy S25 Ultra (ricondizionato eccellente) è la scelta migliore
Xiaomi 17T Pro è concreto, ha un'autonomia esagerata e un costo accessibile

Xiaomi 17T Pro è concreto, ha un'autonomia esagerata e un costo accessibile
Garmin: tutte le occasioni su Amazon di oggi

Garmin: tutte le occasioni su Amazon di oggi
XBOX Cloud Gaming: smartphone come controller su smart TV

XBOX Cloud Gaming: smartphone come controller su smart TV
Samsung Galaxy S25 Ultra (ricondizionato eccellente) è la scelta migliore

Samsung Galaxy S25 Ultra (ricondizionato eccellente) è la scelta migliore
Xiaomi 17T Pro è concreto, ha un'autonomia esagerata e un costo accessibile

Xiaomi 17T Pro è concreto, ha un'autonomia esagerata e un costo accessibile
Garmin: tutte le occasioni su Amazon di oggi

Garmin: tutte le occasioni su Amazon di oggi
Michea Elia
Pubblicato il
5 nov 2026
Link copiato negli appunti