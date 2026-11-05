Nessuno come il Nothing Phone (3) e ora il prezzo è imbattibile (-41%)

Se sei stufo degli smartphone che fanno praticamente tutti la stessa cosa e hanno tutti bene o male lo stesso design approfitta di questa promozione per distinguerti dalla massa. Se vai subito su Amazon potrai avere l’inimitabile Nothing Phone (3) a 499 euro, invece che 849 euro.

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Nothing Phone (3): bello, performante e ora a costo mini

Inutile girarci intorno, il Nothing Phone (3) è lo smartphone con le caratteristiche più iconiche e particolari tra tutti i modelli in circolazione. Ad esempio sulla parte posteriore troviamo un piccolo display LED con tantissime funzioni che potrai gestire a piacimento in base alle tue esigenze. Mentre lato software, il sistema operativo Nothing OS 3.5 basato su Android 15 è fluido e anche questo estremamente personalizzabile.

C’è un generoso display AMOLED flessibile da 6,67 pollici protetto da un robusto Corning Gorilla Glass 7i e dotato di refresh rate adattivo fino a 120 Hz e luminosità massima di 4500 nit. Il tutto per un peso di 218 grammi e uno spessore di 9 mm. C’è il potente processore Snapdragon 8s Gen 4 con 12 GB di RAM a supporto e 256 GB di memoria interna. I sensori delle fotocamere, sia quello principale con ultra grandangolare, teleobiettivo e anche quello dellla camera frontale sono tutti da 50 MP.

Ci sarebbero ovviamente tante altre cose da mettere in evidenza ma il tempo scorre e a questo prezzo è difficile che l’offerta duri. Quindi vai ora su Amazon e acquista il tuo Nothing Phone (3) a 499 euro, invece che 849 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.