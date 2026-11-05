Samsung Galaxy S25 Ultra (ricondizionato eccellente) è la scelta migliore

Non vuoi accontentarti di uno smartphone qualunque ma non sei nemmeno disposto a spendere cifre astronomiche? Allora abbiamo sicuramente trovato l’offerta perfetta per te. Se vai subito su eBay potrai avere il Samsung Galaxy S25 Ultra (ricondizionato eccellente) a 749,99 euro, invece che 1.619 euro, inserendo il codice promozionale PSPROTT26 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino anche se non viene segnalato su eBay lo puoi vedere sullo store ufficiale ed è poi quello che ti abbiamo scritto sopra. Perciò oggi potrai fare davvero un colpaccio risparmiando tantissimi soldi. Il prodotto è ricondizionato con grado eccellente e ha una garanzia di 12 mesi. Inoltre poi dilazionare il pagamento in tre rate da 259,99 euro a interessi zero con Klarna.

Samsung Galaxy S25 Ultra: il ricondizionato che vale la pena avere

Ovviamente non tutti ricondizionati sono da acquistare a occhi chiusi ma sicuramente per il Samsung Galaxy S25 Ultra ci si deve fare più che un pensiero. Normalmente sarebbe uno smartphone fuori dalla portata di molti ma ora ha un costo molto più accessibile. E le caratteristiche sono quelle di un top gamma d’eccellenza. Tra l’altro questa è la versione da 512 GB di memoria interna.

Grazie al potentissimo processore Snapdragon 8 Elite con 12 GB di RAM potrai tranquillamente giocare ai titoli di ultima generazione e spostarti tra le app in modo fluido. Potrai scattare foto eccezionali grazie a una fotocamera principale da 200 MP con ultra grandangolare da 50 MP e teleobiettivo con zoom ottico 3x da 10 MP e zoom ottico 5x da 50 MP. Ottima anche la batteria da 5000 mAh con ricarica cablata da 45 W e wireless da 25 W.

Non c’è davvero tempo da perdere anche perché ci sono pochissime unità disponibili. Per cui vai all’istante su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S25 Ultra (ricondizionato eccellente) a 749,99 euro, invece che 1.619 euro, inserendo il codice promozionale PSPROTT26 al momento del pagamento. Concludi l’ordine oggi e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.