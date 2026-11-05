Xiaomi 17T Pro è concreto, ha un'autonomia esagerata e un costo accessibile

Stai valutando l’idea di acquistare uno smartphone di fascia medio alta che non costi un’esagerazione e garantisca le prestazioni che ti servono senza fare troppi sacrifici? Allora quello che stai cercando lo puoi avere su Amazon a un ottimo prezzo. Si tratta dello Xiaomi 17T Pro che ora è tuo a 649,90 euro, invece che 799,90 euro.

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Xiaomi 17T Pro: imbattibile per caratteristiche e prezzo

Valutando le caratteristiche e il prezzo con cui puoi averlo oggi possiamo dire con assoluta certezza lo Xiaomi 17T Pro è uno dei migliori smartphone di fascia medio alta. Questa tra l’altro è la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, un ottimo compromesso. In più garantisce una straordinaria batteria con capacità da 7000 mAh, una ricarica cablata da 100 W e una ricarica wireless da 50 W.

Ha un peso di 219 grammi con spessore di 8,5 mm, certificazione di grado IP68 per l’acqua e la polvere e un fantastico display AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate da 144 HZ e luminosità di piccola 3500 nit. Il processore che troviamo a bordo è una Mediatek Dimensity 9500 a 3 nm che garantisce ottime performance e unito alla nuova interfaccia HyperOS 3 risulta stabile e affidabile. Lato fotocamera troviamo poi le lenti Leica Summilux con la fotocamera principale da 50 MP, grandangolare da 12 MP, teleobiettivo periscopico da 50 MP e fotocamera frontale da 32 MP.

Insomma inutile dilungarsi ulteriormente davanti a uno smartphone chiaramente da prendere al volo. Perciò corri su Amazon e acquista il tuo Xiaomi 17T Pro che ora è tuo a 649,90 euro, invece che 799,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.