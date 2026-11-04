 SpaceX costruirà una rete 5G con la tecnologia di Qualcomm
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

SpaceX costruirà una rete 5G con la tecnologia di Qualcomm

Starlink Mobile vuole diventare un vero operatore. Per farlo, SpaceX si allea con Qualcomm e punta su una rete 5G integrata con i satelliti.
SpaceX costruirà una rete 5G con la tecnologia di Qualcomm
Tecnologia Mobile
Starlink Mobile vuole diventare un vero operatore. Per farlo, SpaceX si allea con Qualcomm e punta su una rete 5G integrata con i satelliti.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Per anni SpaceX ci ha guardati da un’orbita altissima, dove i nostri telefoni non potevano farci niente. Adesso scende di qualche centinaio di chilometri e si mette a piantare antenne. Tante antenne…

Musk vuole un operatore 5G tutto suo, e Qualcomm ci mette lo zampino

L’accordo con Qualcomm è pluriennale e porta la tecnologia Dragonwing in decine di migliaia di siti 5G sparsi per gli Stati Uniti. Le prime installazioni sono previste nel 2027. SpaceX vuole che Starlink Mobile diventi un vero operatore negli Stati Uniti. Non una comparsa, né un’app per i casi disperati in mezzo al deserto. Un concorrente vero, che si fa largo a gomitate tra T-Mobile, AT&T e Verizon.

Le mosse per arrivarci sono già in corso. L’azienda si è accaparrata un bel pezzo di spettro, cioè le frequenze su cui viaggia il segnale, un bene scarso e carissimo. Circolano inoltre indiscrezioni secondo cui starebbe valutando l’acquisto di Boost Mobile. Niente di confermato, per ora. Ma il fatto che se ne parli dice parecchio sull’appetito dell’azienda.

Cosa c’è dentro Dragonwing

Dragonwing Cellular Infrastructure è una piattaforma fatta di hardware e software. Il suo mestiere è allargare la copertura, aumentare la capacità e far consumare meno fatica alla rete. SpaceX la vuole abbinare alla propria costellazione di satelliti direct-to-cell, quelli che parlano direttamente con i telefoni senza passare da un’antenna a terra.

Il progetto, insomma, è una rete a due piani: torri sulla terra e satelliti nel cielo, che dovrebbero lavorare come un’unica macchina.

Qualcomm guarda già oltre

A commentare è stato Durga Malladi, vicepresidente esecutivo di Qualcomm, che segue pianificazione tecnologica, edge e data center. Dice che le due aziende stanno costruendo un’infrastruttura cellulare di livello mondiale negli Stati Uniti, per far avanzare il 5G di oggi. Poi allunga lo sguardo: c’è la possibilità di porre le fondamenta del 6G nei prossimi anni. Il 6G, intanto, non esiste ancora.

Fonte: Qualcomm

Pubblicato il 4 nov 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

iPhone 18 costerà di più, ma avrà una batteria più grande

iPhone 18 costerà di più, ma avrà una batteria più grande
POCO X7 (12/512GB): fotocamera eccellente e grande autonomia in sconto

POCO X7 (12/512GB): fotocamera eccellente e grande autonomia in sconto
Vendite record per iPhone, ma ancora problemi per il Duo

Vendite record per iPhone, ma ancora problemi per il Duo
iPhone 15 Pro (ricondizionato) è in offerta su eBay a un prezzo fuori di testa

iPhone 15 Pro (ricondizionato) è in offerta su eBay a un prezzo fuori di testa
iPhone 18 costerà di più, ma avrà una batteria più grande

iPhone 18 costerà di più, ma avrà una batteria più grande
POCO X7 (12/512GB): fotocamera eccellente e grande autonomia in sconto

POCO X7 (12/512GB): fotocamera eccellente e grande autonomia in sconto
Vendite record per iPhone, ma ancora problemi per il Duo

Vendite record per iPhone, ma ancora problemi per il Duo
iPhone 15 Pro (ricondizionato) è in offerta su eBay a un prezzo fuori di testa

iPhone 15 Pro (ricondizionato) è in offerta su eBay a un prezzo fuori di testa
Tiziana Foglio
Pubblicato il
4 nov 2026
Link copiato negli appunti