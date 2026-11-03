Vendite record per iPhone, ma ancora problemi per il Duo

Apple ha pubblicato i risultati finanziari relativi al quarto trimestre fiscale. Le entrate hanno raggiunto i 114,5 miliardi di dollari, ovvero il 12% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Circa il 50% è merito degli iPhone, inclusi i recenti iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Durante un’intervista a Reuters, il CEO John Ternus ha confermato i due principali problemi dell’iPhone Duo.

Vendite record dei modelli Pro

Le entrate derivanti dalle vendite degli iPhone ammontano a circa 57,6 miliardi di dollari, ovvero il 17% in più rispetto al quarto trimestre fiscale del 2025. Questo risultato è stato ottenuto anche grazie agli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max in vendita dal 18 settembre. La scelta di annunciare solo i modelli di fascia più alta è stata quindi premiata (iPhone 18, iPhone Air 2 e iPhone 18e arriveranno all’inizio del 2027).

Nello stesso periodo sono aumentati anche i costi (circa 5 miliardi di dollari in un anno), parzialmente recuperati con l’incremento dei prezzi finali. Ciò è dovuto ai noti problemi di approvvigionamento dei chip di memoria. John Ternus ha anticipato che il trend negativo continuerà nel prossimo trimestre.

Nei risultati finanziari non sono conteggiati i guadagni derivanti dalle vendite dell’iPhone Duo. Il CEO ha confermato la difficoltà di soddisfare la domanda, come dichiarato a metà ottobre. La fase di preordine è stata un mezzo disastro e nei negozi non c’è un numero sufficiente di unità.

Ternus ha dichiarato che, al momento, la disponibilità dello smartphone pieghevole è limitata. La produzione è stata aumentata, ma non è possibile prevedere quando ci sarà un equilibrio tra domanda e offerta. Il CEO ha inoltre evidenziato che la rottura dello schermo ha interessato solo una piccola percentuale di unità che sono state sostituite.

Anche le entrate derivanti dai Mac sono aumentate (circa 2 miliardi di dollari in più). I risultati finanziari del prossimo trimestre includeranno le vendite dei nuovi MacBook Pro con schermo touch.