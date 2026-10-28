MacBook Pro: primi modelli con schermo touch PROLED XDR

Apple ha annunciato i primi MacBook Pro con schermo touch. Il nuovo pannello PROLED XDR è ovviamente la novità principale, ma ci sono anche la Dynamic Island e miglioramenti per dimensioni e peso rispetto ai modelli con schermo Liquid Retina XDR (che rimangono in vendita). Possono essere già ordinati sul sito dell’azienda di Cupertino. Come previsto, i prezzi sono piuttosto elevati.

MacBook Pro con display PROLED XDR: specifiche e prezzi

I nuovi MacBook Pro hanno un display PROLED XDR (OLED tandem) da 14,2 e 16,3 pollici con risoluzione di 3024×1986 e 3472×2266 pixel, rispettivamente. Entrambi hanno una luminosità massima di 2.000 nits, gamma cromatica P3 + Adobe RGB, tecnologia True Tone e refresh rate adattivo fino a 120 Hz (ProMotion). Secondo Apple è il miglior display al mondo su un notebook professionale.

Il sensore touch è integrato direttamente nel display, riducendo così la latenza per dare la sensazione di toccare davvero i contenuti sullo schermo. Apple sottolinea che l’esperienza touch introduce nuovi modi di lavorare per l’utente professionale. Chi si occupa di grafica può usare l’intero display come una tela, i musicisti possono suonare gli strumenti software direttamente sullo schermo e gli sviluppatori possono testare le funzionalità delle proprie app per iOS e iPadOS direttamente sul display.

La cerniera è stata riprogettata per garantire una maggiore stabilità quando si usa il touch. Apple ha ottimizzato macOS 27 Golden Gate e le sue app per supportare al meglio la nuova modalità di interazione. Anche diverse app di terze parti sono state aggiornate. Sui nuovi MacBook Pro arriva anche la Dynamic Island. Il funzionamento è identico a quello degli iPhone.

Apple ha ridotto dimensioni e peso rispetto ai modelli non-touch. Il modello da 14 pollici pesa 227 grammi in meno, mentre quello da 16 pollici pesa 317 grammi in meno. Lo spessore è invece circa 1 e 0,5 millimetri in memo, rispettivamente. Sono stati ridotti anche i bordi intorno allo schermo.

Queste sono le altre specifiche: processori M5 Pro/Max, fino a 128 GB di RAM, SSD fino a 16 TB, webcam Center Stage da 12 megapixel, sei altoparlanti, tre microfoni, uscita HDMI, jack audio, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, tre porte Thunderbolt 5 (USB-C), slot per card SDXC, Touch ID e tastiera retroilluminata con Trackpad Force Touch.

I nuovi MacBook Pro con display PROLED XDR possono essere ordinati da oggi sul sito Apple. Le consegne inizieranno il 6 novembre, quando saranno disponibili anche negli store e presso i rivenditori autorizzati. I prezzi base sono 3.399 euro (14 pollici) e 3.999 euro (16 pollici). L’alimentatore non è nella confezione, quindi deve essere acquistato a parte.