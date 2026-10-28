Samsung Galaxy S26 da 256GB a un prezzo fuori di testa su eBay

È da un po’ che stai cercando di acquistare uno smartphone top di gamma senza dover spendere un patrimonio ma non hai ancora trovato l’occasione giusta? Allora oggi è sicuramente il tuo giorno fortunato. Se vai subito su eBay puoi mettere le mani sul Samsung Galaxy S26 da 256 GB a 685,30 euro, invece che 1.029 euro, inserendo il codice promozionale PSPROTT26 al momento del pagamento.

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Samsung Galaxy S26: a questa cifra è da prendere a occhi chiusi

Il Samsung Galaxy S26 è uno dei migliori smartphone usciti quest’anno tra i top di gamma e dunque a questo prezzo non è davvero da farselo scappare. È sicuramente uno degli smartphone più leggeri con un peso di appena 167 grammi, uno spessore di 7,2 mm, senza rinunciare alla certificazione per acqua e polvere di grado IP68.

Offre un generoso display Super AMOLED da 6,3 pollici con refresh rate da 120 Hz molto fluido ed è anche luminoso, grazie a 2600 nit di picco. A muoverlo c’è il potente processore Exynos 2600 affiancato da 12 GB di RAM e da una memoria interna di 256 GB. Offre una fotocamera posteriore con grandangolare da 50 MP, ultra grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 10 MP e fotocamera frontale da 12 MP. La batteria ha una capacità da 4300 mAh che, benché inferiore rispetto ad altri dispositivi, si comporta egregiamente e puoi ricaricarla sia in modalità cablata che wireless.

Ci sarebbero altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e a questa cifra le unità disponibili potrebbero sparire davvero velocemente. Quindi vai all’istante su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S26 da 256 GB a 685,30 euro, invece che 1.029 euro, inserendo il codice promozionale PSPROTT26 al momento del pagamento.