Rottura dello schermo degli iPhone Duo: risposta di Apple

Alcuni utenti hanno segnalato la rottura dello schermo interno del loro iPhone Duo dopo poche ore di utilizzo. Gli esperti di iFixit hanno scoperto la possibile causa. Apple ha comunicato che il problema riguarda un numero limitato di smartphone. Gli utenti interessati possono chiedere la sostituzione in garanzia tramite AppleCare.

Chiaro difetto di fabbricazione

Quando l’iPhone Duo viene chiuso, le due metà combaciano perfettamente, grazie ad una cerniera piuttosto complessa formata da diversi ingranaggi, molle e giunti metallici. Lo schermo flessibile interno forma invece una “goccia” con i vari strati che scorrono l’uno sull’altro, come avviene quando si piega una pila di carta. Gli utenti hanno sentito prima un rumore e poi visto una linea che si estende dalla parte inferiore dello schermo al lato destro. Un cavo per la ricarica e la trasmissione dati passa sopra la cerniera, quindi era il principale indiziato.

Gli esperti di iFixit hanno scoperto che il danno non è in corrispondenza del cavo, ma più in basso. Come si può vedere nella simulazione video, la barra di supporto centrale della cerniera non scende a sufficienza. La piega dello schermo si posiziona sopra la barra, creando un punto di maggiore sollecitazione in prossimità della zona in cui è stata segnalata la rottura.

È quindi un evidente difetto di fabbricazione. Apple ha sottolineato che il problema riguarda un numero limitato di unità:

La risposta degli utenti che hanno iniziato a utilizzare iPhone Duo è stata estremamente positiva. Stiamo inoltre assistendo a sviluppi interessanti da parte degli sviluppatori, che stanno aggiornando rapidamente le proprie app per sfruttare al meglio il suo particolare formato. Siamo a conoscenza di un problema che interessa lo schermo interno di un numero limitato di unità di iPhone Duo. Invitiamo gli utenti che dovessero riscontrare problemi con il display del proprio iPhone Duo a contattare AppleCare per procedere alla sostituzione del dispositivo.

L’azienda di Cupertino non fornisce dettagli sulla causa della rottura dello schermo. Quasi certamente verrà avviata un’indagine per scoprire l’origine.