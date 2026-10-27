Quale smartphone Android è il più simile all’iPhone Duo?

Apple è arrivata ai pieghevoli con la calma di chi entra a una festa quando gli altri hanno già finito la torta. Samsung, Google e Motorola presidiano il mercato da anni. Adesso che il Duo è uscito, la domanda è quale Android gli somigli di più, e la risposta è meno ovvia di quanto sembri.

iPhone Duo: Tre rivali Android, ma nessun gemello

Prendiamo i pieghevoli a libro, quelli che si aprono come un passaporto e trasformano il telefono in un mini tablet. Sono la scelta giusta per chi legge, guarda serie e fa dieci cose insieme. Sul mercato ce ne sono tre che contano davvero, e nessuno è una facsimile del Duo. Cambiano dimensioni, fotocamere, resistenza e persino il peso.

L’iPhone Duo ha un display interno da 7,6 pollici e uno esterno da 5,4. Sta nel mezzo, né gigante né timido. Il più vicino è il Samsung Galaxy Z Fold 8: 7,6 pollici dentro e 5,5 fuori. Il Google Pixel 11 Pro Fold esagera un po’: 8 pollici all’interno e 6,5 sul fronte. Il Motorola Razr Fold è il più grosso del gruppo, con un pannello esterno da 6,6 pollici e uno interno da quasi 8,1.

Sul peso il Duo non brilla… Circa 255 grammi, è il peso massimo. Il Samsung Galaxy Z Fold 8 è il più “magro”, pesa circa 200 grammi, il Pixel 239 grammi e il Razr Fold 243 grammi.

Il Duo ha una selfie camera da 12 megapixel con Center Stage e due sensori posteriori da 48. Il Samsung Galaxy Z Fold 8 lo supera di poco, con due camere da 50 megapixel dietro, ma davanti scende a 10 megapixel. Il selfie, insomma, è appena meno nitido.

Il Pixel 11 Pro Fold ha una camera principale da 48 megapixel, come quella di Apple, ma aggiunge un teleobiettivo da 10,8 megapixel che il Duo non ha. Sui numeri puri vince il Razr Fold. Principale, ultra-grandangolo e teleobiettivo sono tutti da 50 megapixel, più una selfie camera esterna da 20.

Resistenza: chi può permettersi un tuffo

Il Duo vanta una certificazione IP68, e tra i rivali solo il Pixel 11 Pro Fold la eguaglia. Il Samsung Galaxy Z Fold 8 si ferma a IP48, il Razr Fold a IP48/IP49. Tradotto: la polvere non entra nei Pixel e nel Duo, mentre gli altri hanno una tolleranza più ottimista verso la sabbia.

Batteria e prezzi

Apple non dichiara la capacità della batteria del Duo. Dice solo che dura fino a 24 ore di uso misto. Gli altri sono più chiari. Il Pixel 11 Pro Fold ha 4.806 mAh e il Samsung Galaxy Z Fold 8 ne ha 4.800. Il Razr Fold sfodera 6.000 mAh e Motorola lo definisce la batteria più grande mai montata su un pieghevole.

Sul listino le distanze sono minime. Il Duo parte da 2.369,00 euro per 256 GB. Il Samsung Galaxy Z Fold 8 (256 GB) da 2.099 euro, il Google Pixel 11 Pro Fold (256 GB) da 1.199 euro e Motorola Razr Fold (512 GB) da 1.599 euro. Sulla memoria, Google e Samsung arrivano a 1 TB, ma nessuno raggiunge i 2 TB del Duo.

Chi vince?

Il Galaxy Z Fold 8 è il candidato più naturale: schermo da 7,6 pollici, due sensori posteriori da 50 megapixel e un selfie leggermente meno definito.

Pochi giorni prima del Duo, Xiaomi aveva presentato il suo 18 Fold, un pieghevole “medio” con display aperto da 7,68 pollici e schermo esterno da 5,38. Sulla carta è il parente più stretto del Duo. Ma, come quasi tutti i telefoni Xiaomi, negli Stati Uniti non si vende, mentre in Europa, sì.