 Un'autonomia spaventosa e 512GB di memoria: il REDMI Note 17 Pro 5G è in promo
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Un'autonomia spaventosa e 512GB di memoria: il REDMI Note 17 Pro 5G è in promo

Se vuoi uno smartphone con una batteria eccezionale senza spendere troppi soldi acquista su Amazon il REDMI Note 17 Pro 5G (8/512GB)
Un'autonomia spaventosa e 512GB di memoria: il REDMI Note 17 Pro 5G è in promo
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Se vuoi uno smartphone con una batteria eccezionale senza spendere troppi soldi acquista su Amazon il REDMI Note 17 Pro 5G (8/512GB)
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Vuoi acquistare uno smartphone che punti forte sull’autonomia e ti permetta di usarlo per due giorni consecutivi senza doverlo ricaricare? Allora oggi è sicuramente il giorno giusto per ottenerlo. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il REDMI Note 17 Pro 5G a 399 euro, anziché 599,90 euro.

Sembra impossibile ma posso assicurarti che non ci sono errori e non è uno scherzo. Siamo invece di fronte a uno sconto pazzesco del 33% che ti permetterà di risparmiare 200 euro sul totale. L’offerta però è a tempo limitato e quindi devi fare in fretta. Inoltre c’è la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

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REDMI Note 17 Pro 5G: prezzo mini e batteria gigante

La cosa che più contraddistingue il REDMI Note 17 Pro 5G è la sua batteria enorme con capacità da 8340 mAh in grado di durare per due giorni consecutivi (in base all’utilizzo) senza doverlo ricaricare. In più ha una ricarica rapida da 67 W e supporta la ricarica inversa cablata da 22,5 W. Gode di un display AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, un peso di 220 grammi e uno spessore di 8,6 mm. C’è anche la protezione per l’acqua e la polvere con la certificazione IP66/IP68.

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Anche le prestazioni e le foto non sono per niente male. Monta il processore Snapdragon 6s Gen 4 con 8 GB di RAM a supporto e una memoria interna da 512 GB. Mentre lato fotocamera troviamo un sensore principale posteriore da 50 MP, ultra grandangolare da 8 MP e fotocamera frontale da 16 MP.

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Una grande opportunità per ottenere uno smartphone che non si scarica mai e offre anche un buon compromesso tra prestazioni e prezzo. Perciò vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo REDMI Note 17 Pro 5G a 399 euro, anziché 599,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

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Pubblicato il 27 ott 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
27 ott 2026
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