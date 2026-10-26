Perché lo schermo dell'iPhone Duo si rompe? La causa del difetto

L’iPhone Duo finisce sotto i riflettori per un problema che preoccupa chi lo ha acquistato: lo schermo si crepa dopo poco tempo e, a quanto pare, sempre nello stesso punto. Uno YouTuber ha deciso di smontare il pieghevole per vederci chiaro, e ha un sospetto piuttosto fondato su cosa non funzioni.

iPhone Duo, schermo che si crepa: la cerniera ha un punto debole?

Social network e subreddit dedicato all’iPhone Duo sono pieni di segnalazioni. Il pieghevole di Apple si rompe in fretta e in modo, diciamo, scenografico. C’è chi racconta di averlo avuto in mano per poche ore prima di sentire uno scricchiolio secco provenire dalla cerniera, seguito dalla comparsa di una crepa sul display.

La parte che dà più da pensare è che le crepe compaiono sempre nello stesso punto. Un difetto casuale si distribuirebbe un po’ ovunque. Qui sembra che il telefono abbia un punto debole ben preciso.

Tra i primi a individuare la possibile causa, è stato il canale YouTube CuriousHagi. Durante alcuni test di resistenza è riuscito a riprodurre lo schermo crepato, cosa non da poco, perché un guasto che si ripete a comando è già mezzo indizio. A quel punto ha fatto quello che farebbe ogni persona curiosa e un po’ incosciente: ha smontato il telefono per cercare il colpevole.

Dentro non ha trovato un meccanismo semplice. La cerniera dell’iPhone Duo è un piccolo congegno barocco, con un’articolazione centrale a ingranaggi e due tipi diversi di snodi di collegamento che le girano attorno.

L’anello debole della catena

Il pezzo che ha ceduto è uno degli elementi che collegano le parti del telefono nella zona centrale. È più sottile rispetto ai componenti posizionati subito sopra e sotto e, quindi, potrebbe essere meno resistente. La rottura si è verificata in corrispondenza di una piccola incisione nel materiale, un punto in cui la struttura è più fragile e tende a cedere più facilmente.

Altri segni sono presenti nel punto in cui la cerniera tocca la piastra di supporto. È possibile che la cerniera si sia bloccata in quella zona e che, forzando il movimento, abbia finito per danneggiare anche lo schermo. Cara Apple, questo non lo dovevi fare…