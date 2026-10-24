 Samsung Galaxy S25 Ultra: top di gamma a prezzo shock su Amazon
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Samsung Galaxy S25 Ultra: top di gamma a prezzo shock su Amazon

Il Samsung Galaxy S25 Ultra da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna è in sconto su Amazon al 41% con un risparmio di 620 euro.
Samsung Galaxy S25 Ultra: top di gamma a prezzo shock su Amazon
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Il Samsung Galaxy S25 Ultra da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna è in sconto su Amazon al 41% con un risparmio di 620 euro.
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Grazie a questa promozione di Amazon che ti stiamo segnalando oggi potrai avere uno smartphone top di gamma a un prezzo molto vantaggioso. Stiamo parlando del Samsung Galaxy S25 Ultra che ora è tuo a 879 euro, invece che 1.499 euro.

Sul prezzo di partenza dunque c’è uno sconto eccezionale del 41% che ti permette di risparmiare 620 euro sul totale. In più potrai decidere di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

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Samsung Galaxy S25 Ultra non ha rivali

Ovviamente il Samsung Galaxy S25 Ultra non ha bisogno di pubblicità, si tratta di uno dei migliori smartphone usciti nell’ultimo periodo ed ecco perché a questa cifra è davvero un best buy. È dotato di un generoso display AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate da 120 Hz ed è estremamente luminoso grazie ai suoi 2600 nit di picco. È resistente all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP68, ha uno spessore di 8,2 mm e un peso di 218 grammi.

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A bordo troviamo il potentissimo processore Snapdragon 8 Elite con 12 GB di RAM a supporto per garantire ottime prestazioni anche durante il gaming e il multitasking. In questa versione la memoria interna è da 256 GB e il sistema operativo è Android 15 con interfaccia One UI 7. Gli scatti e i video sono veramente professionali grazie a una fotocamera posteriore da 200 MP con ultra grandangolare da 50 MP e fotocamera frontale da 12 MP. C’è poi il teleobiettivo con zoom ottico 3x da 10 MP e quello 5x da 50 MP. La batteria ha una capacità da 5000 mAh con ricarica cablata da 45 W e ricarica wireless da 25 W.

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Sicuramente una promozione da cogliere al volo. Quindi prima che sparisca vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy S25 Ultra a 879 euro, invece che 1.499 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

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Pubblicato il 24 ott 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
24 ott 2026
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