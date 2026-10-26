 iPhone Duo: iFixit svela perché lo schermo si rompe
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iPhone Duo: iFixit svela perché lo schermo si rompe

Gli esperti di iFixit hanno scoperto perché lo schermo interno di alcuni iPhone Duo si rompe in corrispondenza della cerniera che unisce le due metà.
iPhone Duo: iFixit svela perché lo schermo si rompe
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Gli esperti di iFixit hanno scoperto perché lo schermo interno di alcuni iPhone Duo si rompe in corrispondenza della cerniera che unisce le due metà.
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Dal 23 ottobre è in vendita il nuovo (e introvabile) iPhone Duo con una limitazione anti-bagarini. Alcuni fortunati utenti che sono riusciti ad acquistare il primo smartphone pieghevole di Apple hanno segnalato la rottura dello schermo dopo poche ore di utilizzo. Gli esperti di iFixit hanno trovato la possibile causa.

Colpa di un cavo che passa sulla cerniera?

Come tutti gli smartphone pieghevoli, anche iPhone Duo mostra una piega in corrispondenza delle due metà. Molti fan di Apple affermano che è meno visibile rispetto ai concorrenti. In realtà è stato utilizzato un “trucco visivo”. Lo schermo interno ha un rivestimento opaco in nano-texture che, oltre a migliorare la leggibilità in presenza della luce, nasconde la piega disperdendo i riflessi. Rimuovendo questo strato, la piega è più visibile rispetto al Samsung Galaxy Z Fold8.

Quando l’iPhone Duo viene chiuso, le due metà combaciano perfettamente (non ci sono spazi differenti), grazie ad una cerniera piuttosto complessa formata da diversi ingranaggi, molle e giunti metallici. Lo schermo forma invece una “goccia” con i vari strati che scorrono l’uno sull’altro, come avviene quando si piega una pila di carta.

Lo smartphone ha un sistema di ricarica solo su un lato, quindi una batteria si ricarica tramite questo cavo flessibile (viene usato anche per la trasmissione dei dati). Il cavo potrebbe essere responsabile della rottura dello schermo. Gli utenti hanno sentito prima un rumore e poi visto un linea che si estende dalla parte inferiore dello schermo al lato destro.

iPhone Duo schermo rotto

In realtà, iFixit ha scoperto che il danno non è in corrispondenza del cavo, ma più in basso. Come si può vedere nella simulazione video, la barra di supporto centrale della cerniera non scende a sufficienza. La piega dello schermo si posiziona sopra la barra, creando un punto di maggiore sollecitazione in prossimità della zona in cui è stata segnalata la rottura.

Sembra quindi un difetto di fabbricazione, per il quale è prevista la sostituzione dello smartphone. Escludendo questo problema, gli esperti di iFixit hanno scoperto che l’iPhone Duo è lo smartphone pieghevole più riparabile, assegnando un punteggio di 5/10. Apple fornice anche il manuale di riparazione.

Fonte: iFixit

Pubblicato il 26 ott 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
26 ott 2026
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