Nel giorno di iPhone Duo, del pieghevole Samsung Galaxy W27

Per una bizzarra e del tutto imprevedibile coincidenza temporale, proprio nel giorno in cui debutta iPhone Duo, online compare un primo leak con protagonista il nuovo smartphone pieghevole che Samsung dovrebbe annunciare la prossima settimana: si chiama Galaxy W27. Probabilmente non arriverà mai da noi, ma vale comunque la pena dargli un’occhiata.

Samsung Galaxy W27: cosa sappiamo

Lo ha mostrato in anteprima Ice Universe con un post su X. La fonte è nota e piuttosto affidabile. La presentazione è attesa per il 29 ottobre, dunque ne sapremo di più a breve. L’immagine qui sotto permette di osservarne il design, da chiuso, con una scocca sulla tonalità del blu e finiture color oro per il camera bump con la tripla fotocamera posteriore.

This is the Samsung W27. https://t.co/7jgHkhqffr — Ice Universe (@UniverseIce) October 22, 2026

Dovrebbe essere un modello destinato almeno in un primo momento solo alla Cina, come già avvenuto negli anni scorsi. La commercializzazione a livello globale è improbabile. Ogni anno, in autunno, Samsung lancia nel Paese asiatico una variante dei Galaxy Z Fold già visti qui, modificata esternamente con qualche ritocco estetico. A questo giro, la base dovrebbe essere la stessa del modello Ultra, con le stesse specifiche tecniche integrate, dal display alla batteria.

Si tratta di una scelta curiosa, considerando come la versione base abbia ottenuto in Occidente un grande successo proprio per merito del suo formato wide, tra le altre cose quasi identico a quello in dotazione a iPhone Duo.

L’arrivo dello smartphone pieghevole di Apple ha acceso i riflettori su un segmento di mercato rimasto fino a oggi piuttosto di nicchia. Lo testimonia il sold out immediato del dispositivo della mela morsicata e l’impossibilità di riceverlo prima del gennaio 2027 acquistandolo online dallo store ufficiale. Pur di averlo, molti stanno valutando di rivolgersi alle offerte dedicate da parte degli operatori.