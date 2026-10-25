 Ultra sottile e leggerissimo Power Bank da 26800mAh: la batteria non muore mai
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Ultra sottile e leggerissimo Power Bank da 26800mAh: la batteria non muore mai

Con il Power Bank Charmast da 26800 mAh puoi continuare ad alimentare la batteria dei tuoi dispositivi ovunque e in qualsiasi momento.
Ultra sottile e leggerissimo Power Bank da 26800mAh: la batteria non muore mai
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Con il Power Bank Charmast da 26800 mAh puoi continuare ad alimentare la batteria dei tuoi dispositivi ovunque e in qualsiasi momento.
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Uscire di casa con la batteria scarica dei tuoi dispositivi e trovarsi in un posto dove non puoi ricaricarli è davvero una cosa terribile. Oggi però puoi risolvere con una piccola spesa. Se vai subito su Amazon non puoi avere il Power Bank Charmast a soli 21,18 euro, invece che 27,99 euro.

Già il prezzo di listino non era molto alto ma con questo sconto del 24% proposto da Amazon e da prendere al volo. Avrai così un caricatore portatile in grado di ricaricare i tuoi device e non farli spegnere nei momenti più sbagliati anche quando sei fuori casa. Tieni conto che l’offerta è a tempo limitato e scadrà tra poche ore per cui devi essere velocissimo.

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Power Bank potente, versatile, ultra leggero e sottile

Il Power Bank Charmast si fa subito notare per il suo design ultra sottile e leggerissimo. Ha infatti un peso di soli 338 grammi e uno spessore di 1,5 cm per cui potrai tranquillamente tenerlo in tasca senza nemmeno accorgerti di averlo. Nonostante le sue dimensioni esegue offre una capacità della batteria da 26800 mAh ed è quindi in grado di ricaricare smartphone e tablet molte volte. Ovviamente potrai usarlo su tanti altri dispositivi come cuffiette Bluetooth, smartwatch e console portatili.

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Grazie alle sue 4 porte potrai ricaricare simultaneamente fino a 4 dispositivi, anche tutti diversi tra loro, risparmiando tantissimo tempo. Mentre li ricarica non perde potenza e continua ad essere efficiente. Le porte sono composte da 1 USB Type-C e 3 USB Type-A. Inoltre possiede 4 indicatori LED, corrispondenti ognuno al 25% della ricarica, che ti permettono di comprendere il livello dell’autonomia a colpo d’occhio.

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Come dicevamo l’offerta terminerà a breve per cui non tardare. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Power Bank Charmast a soli 21,18 euro, invece che 27,99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 ott 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
25 ott 2026
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