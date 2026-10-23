Autonomia straordinaria e sensore Sony LYTIA: Motorola Edge 70 Fusion

Goditi questa promozione per avere uno smartphone dalle caratteristiche interessantissime senza dover lo strapagare. Se vai velocemente su eBay puoi acquistare il Motorola Edge 70 Fusion a soli 279,60 euro, invece che 499 euro.

Uno sconto dunque eccezionale del 44% che ti permette di risparmiare la bellezza di oltre 219 euro sul totale. In più se preferisci puoi pagarlo in 3 comode rate da circa 93 euro al mese a interessi zero con Klarna. Fai alla svelta perché le unità disponibili sono poche e sicuramente la promozione non durerà molto.

Motorola Edge 70 Fusion oggi a un prezzo shock

In questo momento possiamo dire con assoluta certezza che il rapporto qualità prezzo del Motorola Edge 70 Fusion è invincibile. Innanzitutto offre ottime performance grazie al potente processore Snapdragon 7 Gen 3 affiancato da 8 GB di RAM e dal sistema operativo Android 16. Mentre come memoria interna troviamo 256 GB che sono sufficienti per archiviare ciò che desideri. Inoltre ha il lettore di impronte e il riconoscimento facciale. In più non possiamo non menzionare la batteria da 5200 mAh che garantisce fino a 39 ore di autonomia e si ricarica rapidamente con il cavo fino a 68 W.

Il display è un Exstreme AMOLED da 6,78 pollici con HDR10+, un refresh rate che arriva fino a 144 Hz e una luminosità massima di 5200 nit. Inoltre viene protetto da un robusto Corning Gorilla Glass 7i, è impermeabile e resistente alla polvere con certificazione di grado IP69/IP68, ha un peso di appena 177 grammi e uno spessore di 7,21 mm. Lo scomparto fotografico è composto da un sensore posteriore principale Sony LYTIA 710 da 50 MP con ultra grandangolare da 13 MP e un sensore frontale da 32 MP.

Insomma uno smartphone con una grandissima autonomia, ottime prestazioni e uno scomparto fotografico eccellente che potrai avere a un prezzo bassissimo. Perciò vai immediatamente su eBay e fai tuo il Motorola Edge 70 Fusion a soli 279,60 euro, invece che 499 euro. Concludi l’ordine subito e lo riceverai comodamente a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.