 Autonomia straordinaria e sensore Sony LYTIA: Motorola Edge 70 Fusion
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Autonomia straordinaria e sensore Sony LYTIA: Motorola Edge 70 Fusion

Il Motorola Edge 70 Fusion, nella versione da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria con batteria da 5200 mAh, è in offerta su eBay a un prezzaccio.
Autonomia straordinaria e sensore Sony LYTIA: Motorola Edge 70 Fusion
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Il Motorola Edge 70 Fusion, nella versione da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria con batteria da 5200 mAh, è in offerta su eBay a un prezzaccio.
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Goditi questa promozione per avere uno smartphone dalle caratteristiche interessantissime senza dover lo strapagare. Se vai velocemente su eBay puoi acquistare il Motorola Edge 70 Fusion a soli 279,60 euro, invece che 499 euro.

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Motorola Edge 70 Fusion oggi a un prezzo shock

In questo momento possiamo dire con assoluta certezza che il rapporto qualità prezzo del Motorola Edge 70 Fusion è invincibile. Innanzitutto offre ottime performance grazie al potente processore Snapdragon 7 Gen 3 affiancato da 8 GB di RAM e dal sistema operativo Android 16. Mentre come memoria interna troviamo 256 GB che sono sufficienti per archiviare ciò che desideri. Inoltre ha il lettore di impronte e il riconoscimento facciale. In più non possiamo non menzionare la batteria da 5200 mAh che garantisce fino a 39 ore di autonomia e si ricarica rapidamente con il cavo fino a 68 W.

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Il display è un Exstreme AMOLED da 6,78 pollici con HDR10+, un refresh rate che arriva fino a 144 Hz e una luminosità massima di 5200 nit. Inoltre viene protetto da un robusto Corning Gorilla Glass 7i, è impermeabile e resistente alla polvere con certificazione di grado IP69/IP68, ha un peso di appena 177 grammi e uno spessore di 7,21 mm. Lo scomparto fotografico è composto da un sensore posteriore principale Sony LYTIA 710 da 50 MP con ultra grandangolare da 13 MP e un sensore frontale da 32 MP.

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Insomma uno smartphone con una grandissima autonomia, ottime prestazioni e uno scomparto fotografico eccellente che potrai avere a un prezzo bassissimo. Perciò vai immediatamente su eBay e fai tuo il Motorola Edge 70 Fusion a soli 279,60 euro, invece che 499 euro. Concludi l’ordine subito e lo riceverai comodamente a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.

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Pubblicato il 23 ott 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
23 ott 2026
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