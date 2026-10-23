5 smartphone da acquistare al volo su eBay

Su eBay abbiamo trovato questi 5 smartphone incredibili da acquistare al volo per l’ottimo prezzo e la qualità che offrono. Stanno andando a ruba. Quindi non confermiamo che rimarranno disponibili molto a lungo. La cosa migliore da fare è concludere subito l’affare per portarseli a casa. Scegli quello che fa per te.

Apple iPhone 17 Pro 5G 256GB 6,3″ Nuovo Originale Smartphone Blu Profondo Blue a soli € 1.099,00

XIAOMI REDMI NOTE 15 PRO 5G 8GB RAM 256GB DUAL SIM 6.83” NERO BLACK Smartphone a soli € 285,00

Motorola Edge 70 5G Grigio 512GB Memoria 12GB Ram Display 6.67″ 50Mp Gadget Grey a soli € 371,30

Google Pixel 10A 5G 256GB Memoria 8GB Ram Display 6.3″ 120Hz 48Mpx Obsidian Nero a soli € 487,10

Samsung Galaxy S26 FE 128GB Memoria 8GB Ram Display 6.7″ 5G 4.900mAh Graphite a soli € 493,00

E se non hai trovato lo smartphone dei tuoi sogni puoi sempre dare un’occhiata alle offerte dedicate su eBay. Il risparmio è assicurato. Inoltre, potrai anche decidere di pagare in tre comode rate a tasso zero con PayPal o Klarna.