Scegli lo schermo piccolo o grande con il Motorola Razr 60 Ultra a un super prezzo

Oggi abbiamo deciso di segnalarti una promozione che ti permette di avere un iconico smartphone pieghevole a un prezzo molto interessante. Se vai velocemente su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il Motorola Razr 60 Ultra a 740,39 euro, invece che 849 euro.

Il prezzo di listino non viene segnalato su Amazon ma lo puoi vedere sullo store ufficiale di Motorola ed è quello che ti abbiamo descritto sopra. Perciò in questo momento potrai risparmiare più di 108 euro sul totale e poi anche decidere di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

Motorola Razr 60 Ultra è incredibilmente versatile

Il Motorola Razr 60 Ultra spicca per il suo design sottile con display pieghevole che si adatta perfettamente a qualsiasi esigenza e ti consente di tenerlo in tasca senza nemmeno accorgerti di averlo. Ha un peso di 199 grammi ed è resistente all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP48. Il display esterno è da 4 pollici e quello interno da 7 pollici, entrambi con tecnologia pOLED e refresh rate che arriva fino a 165 Hz.

Il processore è il potente Snapdragon 8 Elite con 16 GB di RAM a supporto e 512 GB di memoria per non fare assolutamente nessuna rinuncia. Offre una batteria da 4.700 mAh che si comporta bene per tutta la giornata ed è dotato della doppia ricarica, cablata da 68 W e wireless da 30 W. Lo scomparto camera è composto da un sensore posteriore principale da 50 MP con ultra grandangolare da 50 MP e una fotocamera anteriore sempre da 50 MP.

Queste sono soltanto alcune delle caratteristiche, in breve, di questo straordinario smartphone pieghevole che oggi potrai avere a un prezzo davvero vantaggioso. Perciò vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Motorola Razr 60 Ultra a 740,39 euro, invece che 849 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.