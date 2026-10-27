iPhone Duo, arriva Apple Pencil con iOS 27.2 ed Edge Light

Con iOS 27.2 l’iPhone Duo supporta finalmente l’Apple Pencil, e nel pacchetto c’è anche una luce per illuminare il volto, utile durante le videochiamate.

iOS 27.2 porta l’Apple Pencil su iPhone Duo: tutte le novità dell’aggiornamento

Apple aveva parlato di supporto all’Apple Pencil entro quest’anno, ed è stata di parola. La cosa ha senso, perché l’iPhone Duo ha tanto spazio. Aperto, il display interno misura 7,6 pollici, una piccola tela da bozzetti. Chiuso, resta lo schermo esterno da 5,4 pollici. iOS 27 ha controlli rivisti per muoversi tra i due.

Le app, intanto, si adattano a ritmi diversi. Netflix, Prime Video e Outlook sfruttano già lo spazio extra. Altre ci stanno ancora lavorando.

Edge Light per le videochiamate

Tra le novità c’è “Edge Light“, pensata apposta per il Duo. Il suo compito è illuminare il volto durante le videochiamate. In pratica trasforma lo schermo in una lampada da camerino.

Siri AI cambia abito (e impara le lingue)

Siri AI ora può proporre azioni dentro Messaggi, quindi smette di aspettare ordini e comincia a suggerire. Parla anche più lingue: arrivano francese, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo.

Inoltre, secondo 9to5Mac, Apple starebbe per introdurre il supporto al watermark SynthID di Google in Foto e Image Playground, cioè un marchio invisibile che segnala le immagini nate dall’intelligenza artificiale.

Tra gli aggiornamenti minori:

FaceTime : nelle chiamate di gruppo c’è la cattura doppia. Si può mostrare sia ciò che inquadra la fotocamera frontale sia quello che vede quella posteriore.

: nelle chiamate di gruppo c’è la cattura doppia. Si può mostrare sia ciò che inquadra la fotocamera frontale sia quello che vede quella posteriore. App Apple TV su iPhone : arrivano i profili utente, per evitare che la cronologia di tutta la famiglia finisca in un unico calderone.

: arrivano i profili utente, per evitare che la cronologia di tutta la famiglia finisca in un unico calderone. Apple Podcasts : la coda “Up Next” lascia il posto a una lista di “New Episodes”, con una sezione “Continue Playing” subito sotto.

: la coda “Up Next” lascia il posto a una lista di “New Episodes”, con una sezione “Continue Playing” subito sotto. Apple Music: il logo è cambiato.

Il resto della flotta

Apple non ha aggiornato solo l’iPhone. Insieme a iOS 27.2 sono usciti macOS 27.2 Golden Gate, watchOS 27.2, visionOS 27.2, tvOS 27.2 e HomePod 27.2.