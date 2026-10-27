HONOR 600 PRO 5G: display luminoso, grandi performance e ricarica rapida

Approfitta di questa opportunità speciale che trovi solo su eBay per ottenere uno smartphone dalle prestazioni straordinarie spendendo molto meno di quello che dovresti. Stiamo parlando del mitico HONOR 600 PRO 5G che ora puoi avere a 708,33 euro, invece che 999,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPROTT26 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino non viene segnalato su eBay ma lo puoi vedere sullo store di HONOR e potrai dunque notare il grande risparmio che puoi avere grazie a questo doppio sconto. Inoltre c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in tre comode rate da 246 euro circa a interessi zero con Klarna.

HONOR 600 PRO 5G: adesso è un affare

Non ci sono assolutamente dubbi, l’HONOR 600 PRO 5G a questo prezzo è un affare da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo al mondo. Andiamo a vedere le caratteristiche. Intanto è maneggevole, con il suo peso di 195 grammi e uno spessore di 7,8 mm. Non rinuncia alla resistenza per l’acqua e la polvere con la certificazione di grado IP69. Ha un ottimo display AMOLED da 6,57 pollici con luminosità massima addirittura da 8000 nit e refresh rate da 120 Hz.

A bordo troviamo lo Snapdragon 8 Elite a 3 nm con l’interfaccia Magic OS10 basata su Android, molto fluida, e ben 12 GB di RAM per avere prestazioni eccellenti. Anche la memoria interna in questa versione non lascia spazio a sacrifici con i suoi 512 GB. Inoltre possiamo affermare che l’HONOR 600 PRO 5G si posiziona tra i camera phone. Ha infatti un sensore principale posteriore da 200 MP con grandangolare da 12 MP e teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 3,5x. La batteria, oltre ad avere una capacità enorme di 6400 mAh, offre una ricarica cablata velocissima da 80 W e una ricarica wireless altrettanto veloce da 50 W.

Che stai aspettando dunque? A questa cifra è da prendere immediatamente. Per cui vola su eBay e acquista il tuo HONOR 600 PRO 5G a 708,33 euro, invece che 999,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPROTT26 al momento del pagamento.