 iPhone 15 Pro (ricondizionato) è in offerta su eBay a un prezzo fuori di testa
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

iPhone 15 Pro (ricondizionato) è in offerta su eBay a un prezzo fuori di testa

L'iPhone 15 Pro (ricondizionato eccellente), nella versioni da 256 GB blu titanium, è in offerta su eBay con il codice segreto.
iPhone 15 Pro (ricondizionato) è in offerta su eBay a un prezzo fuori di testa
Tecnologia Mobile
L'iPhone 15 Pro (ricondizionato eccellente), nella versioni da 256 GB blu titanium, è in offerta su eBay con il codice segreto.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Fai alla svelta perché l’offerta che ti stiamo per segnalare è davvero interessantissima e proprio per questo motivo durerà poco. Se vai velocemente su eBay puoi mettere nel tuo carrello l’iPhone 15 Pro (ricondizionato) a 618,99 euro, invece che 648,99 euro, inserendo il codice promozionale PSPROTT26 al momento del pagamento.

Grazie al codice segreto dunque potrai risparmiare altri 30 euro sul totale e avrai anche la possibilità di pagarlo in tre comode rate da 216,33 euro a interessi zero con Klarna. Si tratta di un prodotto ricondizionato eccellente testato per essere funzionante al 100% e con segni di usura lievi, se presenti.

Acquistalo in offerta su eBay

iPhone 15 Pro (ricondizionato): l’offerta del giorno

Possiamo dire con assoluta certezza che questa è una delle migliori offerte del momento. L’iPhone 15 Pro è uno dei modelli di Apple meglio riusciti degli ultimi tempi. E maneggevole e leggero grazie a un peso di soli 187 grammi con uno spessore di 8,3 mm ed è resistente all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP68. Offre un display OLED da 6,1 pollici con refresh rate da 120 Hz, il tasto azione programmabile e l’always-on-display.

{title}

Il potente processore A19 Bionic a 3 nm con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria garantisce delle prestazioni eccezionali senza dover fare nessuna rinuncia. Inoltre è in grado di scattare foto in qualsiasi condizione di luce senza grandi problemi. Questo grazie a un sensore principale posteriore da 48 MP con OIS, un ultra grandangolare da 12 MP con angolo visivo da 120° e uno zoom ottico 3x sempre da 12 MP. La fotocamera frontale per selfie è da 12 MP con OIS.

Acquistalo in offerta su eBay

Una grande opportunità per ottenere uno dei migliori iPhone al giusto prezzo. Ci sono pochissime unità disponibili quindi corri su eBay e acquista il tuo iPhone 15 Pro (ricondizionato) a 618,99 euro, invece che 648,99 euro, inserendo il codice promozionale PSPROTT26 al momento del pagamento. Acquistandolo oggi potrai riceverlo comodamente a casa in 3 giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 nov 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Vendite record per iPhone, ma ancora problemi per il Duo

Vendite record per iPhone, ma ancora problemi per il Duo
Potenza e divertimento: scegli il Tablet Alexa in offerta su Amazon

Potenza e divertimento: scegli il Tablet Alexa in offerta su Amazon
Il tuo iPhone a un prezzo imperdibile su eBay, anche tasso zero

Il tuo iPhone a un prezzo imperdibile su eBay, anche tasso zero
iPhone Duo, lo schermo si crepa e Samsung affonda il colpo

iPhone Duo, lo schermo si crepa e Samsung affonda il colpo
Vendite record per iPhone, ma ancora problemi per il Duo

Vendite record per iPhone, ma ancora problemi per il Duo
Potenza e divertimento: scegli il Tablet Alexa in offerta su Amazon

Potenza e divertimento: scegli il Tablet Alexa in offerta su Amazon
Il tuo iPhone a un prezzo imperdibile su eBay, anche tasso zero

Il tuo iPhone a un prezzo imperdibile su eBay, anche tasso zero
iPhone Duo, lo schermo si crepa e Samsung affonda il colpo

iPhone Duo, lo schermo si crepa e Samsung affonda il colpo
Michea Elia
Pubblicato il
3 nov 2026
Link copiato negli appunti