iPhone 15 Pro (ricondizionato) è in offerta su eBay a un prezzo fuori di testa

Fai alla svelta perché l’offerta che ti stiamo per segnalare è davvero interessantissima e proprio per questo motivo durerà poco. Se vai velocemente su eBay puoi mettere nel tuo carrello l’iPhone 15 Pro (ricondizionato) a 618,99 euro, invece che 648,99 euro, inserendo il codice promozionale PSPROTT26 al momento del pagamento.

Grazie al codice segreto dunque potrai risparmiare altri 30 euro sul totale e avrai anche la possibilità di pagarlo in tre comode rate da 216,33 euro a interessi zero con Klarna. Si tratta di un prodotto ricondizionato eccellente testato per essere funzionante al 100% e con segni di usura lievi, se presenti.

iPhone 15 Pro (ricondizionato): l’offerta del giorno

Possiamo dire con assoluta certezza che questa è una delle migliori offerte del momento. L’iPhone 15 Pro è uno dei modelli di Apple meglio riusciti degli ultimi tempi. E maneggevole e leggero grazie a un peso di soli 187 grammi con uno spessore di 8,3 mm ed è resistente all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP68. Offre un display OLED da 6,1 pollici con refresh rate da 120 Hz, il tasto azione programmabile e l’always-on-display.

Il potente processore A19 Bionic a 3 nm con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria garantisce delle prestazioni eccezionali senza dover fare nessuna rinuncia. Inoltre è in grado di scattare foto in qualsiasi condizione di luce senza grandi problemi. Questo grazie a un sensore principale posteriore da 48 MP con OIS, un ultra grandangolare da 12 MP con angolo visivo da 120° e uno zoom ottico 3x sempre da 12 MP. La fotocamera frontale per selfie è da 12 MP con OIS.

Una grande opportunità per ottenere uno dei migliori iPhone al giusto prezzo. Ci sono pochissime unità disponibili quindi corri su eBay e acquista il tuo iPhone 15 Pro (ricondizionato) a 618,99 euro, invece che 648,99 euro, inserendo il codice promozionale PSPROTT26 al momento del pagamento. Acquistandolo oggi potrai riceverlo comodamente a casa in 3 giorni senza pagare la spedizione.