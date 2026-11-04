POCO X7 (12/512GB): fotocamera eccellente e grande autonomia in sconto

Se cerchi uno smartphone che possa garantire ottime prestazioni senza scaricarsi velocemente e con uno scomparto camera di buon livello approfitta di questa promozione. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il POCO X7 a 299 euro circa, invece che 349,90 euro.

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POCO X7 ha un perfetto equilibrio tra qualità e prezzo

Tra gli smartphone di fascia media sicuramente il POCO X7 può dire la sua e dunque a questa cifra è davvero un ottimo affare. Ha un design robusto e allo stesso tempo maneggevole. Pesa 185,5 grammi, ha uno spessore di 8,4 mm ed è resistente all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP68. Inoltre offre un display AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità massima di 3000 nit.

Il processore che lo muove è un MediaTek Dimensity 7300-Ultra a 4 nm con GPU Mali-G615 MC2 e a fianco ben 12 GB di RAM. La memoria interna da 512 GB ti permetterà di installare tutte le app che desideri e tenere foto e video senza doverli cancellare. La fotocamera posteriore è composta da un sensore principale da 50 MP con OIS e un ultragrandangolare da 8 MP mentre quella anteriore è da 20 MP. La capacità della batteria da 5110 mAh offre una grande autonomia e una ricarica turbo da 45 W.

Per il prezzo con cui puoi portartelo a casa oggi è sicuramente una delle migliori occasioni del momento. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo POCO X7 a 299 euro circa, invece che 349,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.