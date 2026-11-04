iPhone 18 costerà di più, ma avrà una batteria più grande

Il conto dell’iPhone 17 è ancora fresco, ma a Cupertino starebbero già affilando il coltello per il prossimo giro. Secondo un nuovo rumor, anche l’iPhone 18 base arriverà con un prezzo più alto. Per addolcire la pillola, Apple avrebbe però previsto qualche funzione in più.

La fonte è il leaker Digital Chat Station, che ha scritto tutto su Weibo. A raccogliere la notizia è stato 9to5Mac. Come sempre con le indiscrezioni, servono le pinze, finché Apple non dice niente, è tutto fumo.

Quando esce l’iPhone 18 base

Il quadro, comunque, è questo. Il modello base avrà una batteria più grande e il nuovo chip A20 a 2 nanometri. Una bella cura ricostituente, che però si paga. Il “ma” c’è sempre. Secondo il leaker, l’iPhone 18 liscio non avrà la Dynamic Island rimpicciolita che toccherà a iPhone 18 Pro e Pro Max, dovrà tenersi la vecchia, più ingombrante.

Alla presentazione autunnale l’iPhone 18 base non c’era. Digital Chat Station dice che si farà vedere all’inizio del prossimo anno, in linea con le voci già circolate. Non viaggerebbe da solo. Con lui ci sarebbero la seconda generazione di iPhone Air e l’iPhone 18e, che il leaker cita espressamente.

Di quanto salirà il prezzo? Boh

Qui il leaker alza le mani. La cifra dell’aumento non c’è, e ognuno può immaginare l’abisso che preferisce. Un indizio, però, arriva dal passato recente. A settembre Apple ha alzato di 100 dollari i prezzi di tutti i vecchi modelli, iPhone 17 compreso. Google e Samsung hanno fatto lo stesso, con lo stesso importo, nel giro dell’ultimo anno. La causa sarebbe la carenza di RAM e di altri componenti, che ha trasformato i chip di memoria in piccole pepite d’oro.

E i clienti? Pochi giorni fa Apple ha annunciato vendite record dell’iPhone, nonostante il prezzo tutt’altro che economico. Un risultato che, almeno per ora, non sembra offrire ai consumatori molte speranze di futuri ribassi.