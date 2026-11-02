iPhone Duo, lo schermo si crepa e Samsung affonda il colpo

L’iPhone Duo non è partito con il piede giusto… come segnalato da diversi utenti, dopo poche ore lo schermo si crepa. Insomma, Apple non ha fatto proprio una gran bella figura, e Samsung, dopo generazioni di pieghevoli, ha sferrato una campagna pubblicitaria al vetriolo.

La provocazione di Samsung

C’è stato un tempo in cui un telefono che si apriva come un libro sembrava roba da laboratorio segreto. Oggi è quasi ordinaria amministrazione. I produttori si sono buttati nella mischia uno dopo l’altro e chi compra ha solo l’imbarazzo della scelta.

Oppo ha il suo Find N6, e sta già lavorando al Find N7, che dicono sarà un mostro. Huawei ha appena presentato il Mate XT 2, con un nuovo meccanismo di apertura. Insomma, la festa andava avanti da un pezzo.

Apple è arrivata tardissimo, con la calma di chi sa che prima o poi la gente farà la fila comunque. Dopo anni di attesa, l’iPhone Duo è finalmente uscito. E ha cominciato a far parlare subito di sé, ma non per i motivi sperati dall’azienda.

Lo schermo dell’iPhone Duo si crepa

Il guaio è questo, lo schermo pieghevole dell’iPhone Duo si crepa dopo poche ore di utilizzo. Una cosa curiosa per un’azienda che da sempre vende l’affidabilità come un tratto del carattere. Secondo le indiscrezioni, Apple avrebbe allentato alcuni controlli di qualità per accelerare la produzione. Una scelta alquanto discutibile.

Il condizionale resta d’obbligo, perché la questione è ancora tutta da chiarire. Intanto, però, chi ha un rivale in casa non aspetta i chiarimenti.

Samsung ne approfitta, con un sorrisetto da vecchio saggio

Samsung presidia il mercato dei pieghevoli da prima di tutti. Ha costruito la sua fama con i Galaxy Z Fold e Z Flip ed è ormai alla ottava generazione, con Galaxy Z Fold 8 e Z Flip 8. Non una novità da scoprire, quindi, ma una vecchia abitudine di famiglia.

Così, sul profilo Instagram canadese, Samsung ha affondato il colpo contro Apple: Piegare? Lo facciamo da otto generazioni. Piegare non è una novità per noi. E poi il colpo di grazia: Passa al Galaxy Z Fold 8.

Una trollata ben fatta, bisogna ammetterlo. Ma Samsung sembra aver dimenticato di non avere la fedina immacolata. Nel 2019 i primi Galaxy Fold finirono nei guai perché alcuni schermi cedevano dopo appena 24 ore. E anche quest’anno il Galaxy Z Trifold ha sollevato un bel polverone per un display difettoso. Quindi farebbe bene a lanciare i sassi con un po’ più di cautela.