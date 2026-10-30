 2 giorni di autonomia e ricarica velocissima con il REDMI 17 5G a 239€
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2 giorni di autonomia e ricarica velocissima con il REDMI 17 5G a 239€

Con appena 239 euro circa puoi portarti a casa il REDMI 17 5G da 256 GB che ha una batteria da 7500 mAh e una ricarica rapida da 45 W.
2 giorni di autonomia e ricarica velocissima con il REDMI 17 5G a 239€
Tecnologia Mobile
Con appena 239 euro circa puoi portarti a casa il REDMI 17 5G da 256 GB che ha una batteria da 7500 mAh e una ricarica rapida da 45 W.
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Cerchi uno smartphone con una batteria gigantesca senza dover spendere un mucchio di soldi? Allora dai un’occhiata a questa promozione speciale che abbiamo scovato su Amazon. Se fai presto puoi mettere le mani sul REDMI 17 5G a soli 239,90 euro, invece che 279,90 euro.

Sul prezzo di partenza indicato da Amazon c’è uno sconto del 14% che ti permette di risparmiare 40 euro sul totale. Si tratta del prezzo più basso finora registrato su Amazon per cui non è da farselo scappare. Inoltre potrai decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero o con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

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REDMI 17 5G: ottimo rapporto qualità prezzo

Sicuramente il REDMI 17 5G ha un ottimo rapporto qualità prezzo e con questo ulteriore sconto è da prendere al volo. Stiamo ovviamente parlando di uno smartphone entry level ma per ciò che offre è davvero interessante. Salta subito all’occhio la sua batteria gigantesca da 7500 mAh con cui potrai gestire un carico di due giorni ininterrotti (in base all’utilizzo). E gode anche di una ricarica rapidissima da 45 W.

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Monta un buon processore affidabile, lo Snapdragon 4 Gen 5 con 4 GB di RAM in questa versione e una memoria interna da 256 GB espandibile fino a 2 TB tramite una scheda microSD. Il sistema operativo è l’ormai collaudatissimo Hyper OS di Xiaomi basato su Android. Ha un display da 6,9 pollici con refresh rate da 120 Hz, luminosità tipica di 675 nit e bassa emissione di luce blu per non affaticare la vista. Lo scomparto fotografico è composto da un sensore principale posteriore da 50 MP e da un sensore posteriore da 8 MP.

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Siamo di fronte a uno smartphone adatto per chi vuole spendere poco con qualche colpo da medio gamma e per il prezzo con cui puoi portartelo a casa oggi vale davvero la pena. Per cui fiondati su Amazon e acquista il tuo REDMI 17 5G a soli 239,90 euro, invece che 279,90 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 ott 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
30 ott 2026
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