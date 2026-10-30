2 giorni di autonomia e ricarica velocissima con il REDMI 17 5G a 239€

Cerchi uno smartphone con una batteria gigantesca senza dover spendere un mucchio di soldi? Allora dai un’occhiata a questa promozione speciale che abbiamo scovato su Amazon. Se fai presto puoi mettere le mani sul REDMI 17 5G a soli 239,90 euro, invece che 279,90 euro.

Sul prezzo di partenza indicato da Amazon c’è uno sconto del 14% che ti permette di risparmiare 40 euro sul totale. Si tratta del prezzo più basso finora registrato su Amazon per cui non è da farselo scappare. Inoltre potrai decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero o con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

REDMI 17 5G: ottimo rapporto qualità prezzo

Sicuramente il REDMI 17 5G ha un ottimo rapporto qualità prezzo e con questo ulteriore sconto è da prendere al volo. Stiamo ovviamente parlando di uno smartphone entry level ma per ciò che offre è davvero interessante. Salta subito all’occhio la sua batteria gigantesca da 7500 mAh con cui potrai gestire un carico di due giorni ininterrotti (in base all’utilizzo). E gode anche di una ricarica rapidissima da 45 W.

Monta un buon processore affidabile, lo Snapdragon 4 Gen 5 con 4 GB di RAM in questa versione e una memoria interna da 256 GB espandibile fino a 2 TB tramite una scheda microSD. Il sistema operativo è l’ormai collaudatissimo Hyper OS di Xiaomi basato su Android. Ha un display da 6,9 pollici con refresh rate da 120 Hz, luminosità tipica di 675 nit e bassa emissione di luce blu per non affaticare la vista. Lo scomparto fotografico è composto da un sensore principale posteriore da 50 MP e da un sensore posteriore da 8 MP.

Siamo di fronte a uno smartphone adatto per chi vuole spendere poco con qualche colpo da medio gamma e per il prezzo con cui puoi portartelo a casa oggi vale davvero la pena. Per cui fiondati su Amazon e acquista il tuo REDMI 17 5G a soli 239,90 euro, invece che 279,90 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.