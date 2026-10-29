Il nuovo iPad mini è in preordine su Amazon

Apple ha presentato l’evoluzione di iPad mini questa settimana e la nuova versione del tablet è in preordine su Amazon, da questo momento. Sono due le versioni proposte, Wi-Fi e Wi-Fi + Cellular per chi vuole connettersi a internet anche in mobilità. I tagli di memoria previsti sono 125, 256 e 512 GB. Due le colorazioni della scocca: Galassia e Mezzanotte.

iPad mini su Amazon: eccolo in preordine

A livello di specifiche tecniche sono presenti un display Super Retina XDR da 8,5 pollici con pannello OLED e risoluzione 2316×1512 pixel, il chip A20 Pro con CPU 5-core, GPU 7-core e Neural Engine 16-core, fotocamera posteriore da 12 megapixel (f/1.8) e frontale Center Stage da 12 megapixel (f/2.0), connettività 5G (opzionale con supporto eSIM), Wi-Fi 7 e Bluetooth 6, altoparlanti stereo con Acoustic Disply, due microfoni, Touch ID e batteria da 18 Wh con ricarica tramite porta USB-C. Trovi altre informazioni nella scheda completa.

Tra i punti di forza ci sono dimensioni compatte (195,3×132,6×5,4 millimetri) e un peso relativamente contenuto (255-263 grammi). Il sistema operativo preinstallato è ovviamente iPadOS 27, ottimizzato per il multitasking e con supporto alle funzionalità di intelligenza artificiale. Ecco tutti i modelli con i relativi prezzi.

In tutti i casi, vendita e spedizione sono gestite da Amazon, con la consegna gratuita a domicilio. Come già accaduto al lancio di iPhone Duo, la disponibilità dipende dalla domanda: potrebbero verificarsi sold out.