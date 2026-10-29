XREAL AURA: smart glass con Android XR e Google Gemini

Google ha svelato i primi smart glass wired per la realtà estesa basati su Android XR. Si tratta degli XREAL AURA sviluppati in collaborazione con l’omonima azienda cinese. Il termine “wired” indica la presenza di un cavo per il collegamento ad un dispositivo esterno che contiene il chip Snapdragon Reality Elite di Qualcomm e altri componenti hardware. Possono essere già ordinati in tre paesi.

XREAL AURA: specifiche e prezzo

Gli XREAL AURA usano lenti elettrocromiche con cinque livelli di trasparenza che permettono di vedere il mondo reale senza fotocamere passthrought. I contenuti vengono mostrati sullo schermo Sony Micro-OLED con risoluzione di 1920×1200 pixel per occhio, campo visivo di 70 gradi, refesh rate fino a 120 Hz e luminosità fino a 1.050 nits. Il peso è 95 grammi.

Negli occhiali c’è il chip X1S Spatial Coprocessor per il tracciamento posizionale e l’elaborazione AI. Sono inoltre presenti tre fotocamere RGB per la cattura delle immagini e la registrazione video, due fotocamere per il tracciamento della testa e delle mani, altoparlanti Bose con audio spaziale e quattro microfoni.

Il cavo collega gli occhiali ad un “compute pack” (simile ad uno smartphone) che integra il chip Snapdragon Reality Elite, 12/16 GB di RAM, 256/512 GB di storage e batteria da 4.465 mAh. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali per l’autenticazione biometrica, i chip Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS e Galileo, e la porta USB-C.

L’interazione avviene principalmente tramite voce e mani, ma si possono collegare tastiera, mouse e game controller tramite Bluetooth. La funzionalità Wired Mirroring consente di collegare computer e console tramite USB-C per vedere i contenuti davanti agli occhi.

Android XR supporta ovviamente Google Play, quindi è possibile accedere a milioni di app, alcune delle quali ottimizzate per la realtà estesa. Gli utenti possono anche usare Gemini per eseguire diverse operazioni e chiedere informazioni su ciò che viene inquadrato dalle fotocamere.

Gli XREAL AURA possono essere ordinati in Canada, Stati Uniti e Corea del Sud (in Giappone dal 2 novembre). I prezzi sono 1.279 dollari (12GB+256GB) e 1.499 dollari (16GB+512GB). Fino al 31 dicembre si può sfruttare uno sconto di lancio, quindi i prezzi sono 1.099 e 1.299 dollari, rispettivamente. Non è noto se e quando arriveranno in Italia.