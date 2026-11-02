Samsung Galaxy A57: il miglior medio gamma a un ottimo prezzo su eBay

Bene o male anche con gli smartphone siamo spesso alla ricerca di modelli affidabili e abbastanza performanti che non costino troppo. Ecco perché oggi abbiamo deciso di segnalarti questa grandissima promozione. Se vai subito su eBay puoi aggiungere al tuo carrello il Samsung Galaxy A57 a 359 euro, invece che 679,90 euro.

Chiaramente a questa cifra è un affare da non perdere. Il prezzo che vedi sopra è quello di listino che puoi vedere sullo store ufficiale e dunque ora puoi risparmiare più di 320 euro sul totale. Inoltre puoi decidere di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate da 119,66 euro a interessi zero con Klarna.

Samsung Galaxy A57: un medio gamma da non perdere

Tra gli smartphone medio gamma il Samsung Galaxy A57 è sicuramente uno dei migliori. Ha uno scomparto camera eccellente, un design robusto ed elegante e garantisce prestazioni ottime. Il processore è un Exynos 1680 a 4 nm e viene sostenuto da 8 GB di RAM. Mentre la memoria interna in questa versione è da 256 GB.

Offre un display Super AMOLED bello grande da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità massima di 1600 nit che puoi vedere tranquillamente anche alla luce diretta del sole. Il peso è di appena 174 grammi, ha uno spessore di 6,9 mm e la certificazione di grado IP68 per resistere all’acqua e alla polvere. Il sistema di fotocamere posteriore offre un sensore principale da 50 MP con ultragrandangolare da 12 MP e una fotocamera interna sempre da 12 MP. Ottima anche la batteria da 5000 mAh con ricarica ultra rapida da 45 W.

Una grandissima promozione da non farsi scappare per nessun motivo al mondo. Quindi prima che sia tardi e sparisca vai su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A57 a 359 euro, invece che 679,90 euro. Se completi l’ordine oggi potrai riceverlo comodamente a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.