Samsung Galaxy A57: il miglior medio gamma a un ottimo prezzo su eBay

Bene o male anche con gli smartphone siamo spesso alla ricerca di modelli affidabili e abbastanza performanti che non costino troppo. Ecco perché oggi abbiamo deciso di segnalarti questa grandissima promozione. Se vai subito su eBay puoi aggiungere al tuo carrello il Samsung Galaxy A57 a 359 euro, invece che 679,90 euro.
Chiaramente a questa cifra è un affare da non perdere. Il prezzo che vedi sopra è quello di listino che puoi vedere sullo store ufficiale e dunque ora puoi risparmiare più di 320 euro sul totale. Inoltre puoi decidere di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate da 119,66 euro a interessi zero con Klarna.
Samsung Galaxy A57: un medio gamma da non perdere
Tra gli smartphone medio gamma il Samsung Galaxy A57 è sicuramente uno dei migliori. Ha uno scomparto camera eccellente, un design robusto ed elegante e garantisce prestazioni ottime. Il processore è un Exynos 1680 a 4 nm e viene sostenuto da 8 GB di RAM. Mentre la memoria interna in questa versione è da 256 GB.
Offre un display Super AMOLED bello grande da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità massima di 1600 nit che puoi vedere tranquillamente anche alla luce diretta del sole. Il peso è di appena 174 grammi, ha uno spessore di 6,9 mm e la certificazione di grado IP68 per resistere all’acqua e alla polvere. Il sistema di fotocamere posteriore offre un sensore principale da 50 MP con ultragrandangolare da 12 MP e una fotocamera interna sempre da 12 MP. Ottima anche la batteria da 5000 mAh con ricarica ultra rapida da 45 W.
Samsung Galaxy A57 5G 6,7” SM-A576 8+256GB Awesome Gray Grigio EU o IT
Una grandissima promozione da non farsi scappare per nessun motivo al mondo. Quindi prima che sia tardi e sparisca vai su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A57 a 359 euro, invece che 679,90 euro. Se completi l’ordine oggi potrai riceverlo comodamente a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.