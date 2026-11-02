 Samsung Galaxy A57: il miglior medio gamma a un ottimo prezzo su eBay
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Samsung Galaxy A57: il miglior medio gamma a un ottimo prezzo su eBay

Il Samsung Galaxy A57 è sicuramente uno dei migliori medio gamma e ora, la versione da 256 GB è in promo su eBay a un prezzaccio.
Samsung Galaxy A57: il miglior medio gamma a un ottimo prezzo su eBay
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Il Samsung Galaxy A57 è sicuramente uno dei migliori medio gamma e ora, la versione da 256 GB è in promo su eBay a un prezzaccio.
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Bene o male anche con gli smartphone siamo spesso alla ricerca di modelli affidabili e abbastanza performanti che non costino troppo. Ecco perché oggi abbiamo deciso di segnalarti questa grandissima promozione. Se vai subito su eBay puoi aggiungere al tuo carrello il Samsung Galaxy A57 a 359 euro, invece che 679,90 euro.

Chiaramente a questa cifra è un affare da non perdere. Il prezzo che vedi sopra è quello di listino che puoi vedere sullo store ufficiale e dunque ora puoi risparmiare più di 320 euro sul totale. Inoltre puoi decidere di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate da 119,66 euro a interessi zero con Klarna.

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Samsung Galaxy A57: un medio gamma da non perdere

Tra gli smartphone medio gamma il Samsung Galaxy A57 è sicuramente uno dei migliori. Ha uno scomparto camera eccellente, un design robusto ed elegante e garantisce prestazioni ottime. Il processore  è un Exynos 1680 a 4 nm e viene sostenuto da 8 GB di RAM. Mentre la memoria interna in questa versione è da 256 GB.

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Offre un display Super AMOLED bello grande da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità massima di 1600 nit che puoi vedere tranquillamente anche alla luce diretta del sole. Il peso è di appena 174 grammi, ha uno spessore di 6,9 mm e la certificazione di grado IP68 per resistere all’acqua e alla polvere. Il sistema di fotocamere posteriore offre un sensore principale da 50 MP con ultragrandangolare da 12 MP e una fotocamera interna sempre da 12 MP. Ottima anche la batteria da 5000 mAh con ricarica ultra rapida da 45 W.

Samsung Galaxy A57 5G 6,7” SM-A576 8+256GB Awesome Gray Grigio EU o IT

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Una grandissima promozione da non farsi scappare per nessun motivo al mondo. Quindi prima che sia tardi e sparisca vai su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A57 a 359 euro, invece che 679,90 euro. Se completi l’ordine oggi potrai riceverlo comodamente a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 nov 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
2 nov 2026
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