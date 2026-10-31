Google Pixel 11: la sfida ad Apple parte da un prezzo molto più accessibile

Se stai valutando l’acquisto di uno smartphone top di gamma che possa competere con i modelli Apple senza spendere tanto come dovresti per la mela morsicata, ecco la promo che fa per te. Se vai subito su eBay puoi aggiungere al tuo carrello il Google Pixel 11 da 256 GB a 759,30 euro, invece che 999 euro, inserendo il codice promozionale PSPROTT26 al momento del pagamento.

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Google Pixel 11: il vero sfidante di Apple a un prezzaccio

Il Google Pixel 11 è assolutamente il vero rivale di Apple, almeno in questa versione che rappresenta il perfetto connubio tra qualità e prezzo. E lo diciamo subito: è meglio lui a questa cifra. Tra le cose che possiamo notare c’è la maneggevolezza, pesa solo 197 grammi e ha uno spessore di 8,6 mm. Ha inoltre un display OLED Actua da 6,3 pollici con luminosità di picco da 3000 nit e refresh rate adattivo fino a 120 Hz.

Il processore che troviamo è il nuovo Google Tensor G6 con coprocessore di sicurezza Titan M3 e una RAM da 12 GB che offrono, tra le altre cose, una potenza di calcolo della TPU aumentata del 50%. La memoria interna in questa versione è da 256 GB. Per le foto c’è un sensore principale posteriore da 48 MP, un ultragrandangolare da 13 MP e un teleobiettivo da 10,8 MP. C’è un potentissimo zoom fino a 30x e una fotocamera interna da 10,5 MP. La batteria è da 4985 mAh e gode di ricarica cablata da 30 W e ricarica wireless da 25 W.

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