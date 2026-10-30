 Samsung al lavoro su un grande tablet pieghevole da 17 pollici
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Samsung al lavoro su un grande tablet pieghevole da 17 pollici

Dopo gli smartphone, il tablet pieghevole: Samsung al lavoro su un dispositivo che passa da 8 pollici quando chiuso a 17 pollici da aperto.
Samsung al lavoro su un grande tablet pieghevole da 17 pollici
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Dopo gli smartphone, il tablet pieghevole: Samsung al lavoro su un dispositivo che passa da 8 pollici quando chiuso a 17 pollici da aperto.
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L’arrivo di iPhone Duo ha acceso (o riacceso) un faro sulla categoria foldable. E Samsung pare avere tutte le intenzioni di cavalcare il trend, anche in virtù del fatto che è tra le realtà del settore da più tempo impegnate su questo fronte, insieme a HUAWEI. È da segnalare un nuovo rumor che fa riferimento all’arrivo di un tablet pieghevole del marchio.

Un tablet pieghevole in arrivo da Samsung?

Le informazioni sono poche e per ovvie ragioni vanno prese con le pinze. La fonte è @kro_roe, un analista ritenuto affidabile. Ha ripreso un suo vecchio post in cui descriveva un prodotto in grado di passare da 8 a 17 pollici, a seconda che sia chiuso o aperto. In quest’ultima modalità diventerebbe qualcosa di molto simile a uno schermo desktop.

Le configurazioni potrebbero essere due. La prima ipotesi è quelle di un unico pannello che si spegne per metà quando ripiegato. La seconda, invece, fa riferimento a due display diversi, uno esterno e uno interno, come abbiamo già visto con gli smartphone. Va precisato che l’immagine di copertina che apre l’articolo è un rendering fatto con l’AI per immaginare come potrebbe essere e non corrispondente a un prototipo reale.

La produzione del pannello sarebbe ovviamente interna, affidata alla divisione Samsung Display. Sappiamo che l’azienda sudcoreana può contare su questo suo punto di forza e che, già diversi anni fa, ha sperimentato con concept particolari, come lo Slidable PC mostrato nel 2022, arrotolabile e con diagonale variabile tra 13 e 17 pollici.

Il prototipo del dispositivo con display arrotolabile mostrato da Samsung all'evento Intel Innovation 2022

In passato abbiamo scritto di un progetto simile messo in campo da Apple e, forse, in arrivo nel 2029. Una sorta di iPad pieghevole (iPad Duo?) in grado di raggiungere addirittura i 18 pollici. Considerando la presentazione dei primi MacBook Pro touch andata in scena proprio questa settimana, non è da escludere che la mela morsicata possa valutare di introdurre un form factor di questo tipo.

Fonte: kro, X

Pubblicato il 30 ott 2026

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Cristiano Ghidotti
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30 ott 2026
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