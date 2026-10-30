Samsung al lavoro su un grande tablet pieghevole da 17 pollici

L’arrivo di iPhone Duo ha acceso (o riacceso) un faro sulla categoria foldable. E Samsung pare avere tutte le intenzioni di cavalcare il trend, anche in virtù del fatto che è tra le realtà del settore da più tempo impegnate su questo fronte, insieme a HUAWEI. È da segnalare un nuovo rumor che fa riferimento all’arrivo di un tablet pieghevole del marchio.

Un tablet pieghevole in arrivo da Samsung?

Le informazioni sono poche e per ovvie ragioni vanno prese con le pinze. La fonte è @kro_roe, un analista ritenuto affidabile. Ha ripreso un suo vecchio post in cui descriveva un prodotto in grado di passare da 8 a 17 pollici, a seconda che sia chiuso o aperto. In quest’ultima modalità diventerebbe qualcosa di molto simile a uno schermo desktop.

Le configurazioni potrebbero essere due. La prima ipotesi è quelle di un unico pannello che si spegne per metà quando ripiegato. La seconda, invece, fa riferimento a due display diversi, uno esterno e uno interno, come abbiamo già visto con gli smartphone. Va precisato che l’immagine di copertina che apre l’articolo è un rendering fatto con l’AI per immaginare come potrebbe essere e non corrispondente a un prototipo reale.

La produzione del pannello sarebbe ovviamente interna, affidata alla divisione Samsung Display. Sappiamo che l’azienda sudcoreana può contare su questo suo punto di forza e che, già diversi anni fa, ha sperimentato con concept particolari, come lo Slidable PC mostrato nel 2022, arrotolabile e con diagonale variabile tra 13 e 17 pollici.

In passato abbiamo scritto di un progetto simile messo in campo da Apple e, forse, in arrivo nel 2029. Una sorta di iPad pieghevole (iPad Duo?) in grado di raggiungere addirittura i 18 pollici. Considerando la presentazione dei primi MacBook Pro touch andata in scena proprio questa settimana, non è da escludere che la mela morsicata possa valutare di introdurre un form factor di questo tipo.