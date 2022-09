Slidable PC: l'idea di Intel e Samsung Display

In scena questa settimana a San Jose (California), l’appuntamento Innovation 2022 organizzato da Intel ha visto, tra le altre cose, l’annuncio ufficiale dei processori Raptor Lake di tredicesima generazione. Non si tratta dell’unica novità mostrata sul palco: c’è anche il particolare prototipo di Slidable PC realizzato in collaborazione con Samsung.

Intel e Samsung per il prototipo di Slidable PC

Non si tratta né di un tablet né di un laptop, bensì di un form factor sostanzialmente inedito e difficilmente ascrivibile alle categorie convenzionali. È caratterizzato dalla possibilità di variare la diagonale dello schermo, passando quando lo si desidera da 13 a 17 pollici, grazie al suo display arrotolabile. Da notare inoltre che manca una tastiera integrata, carenza che può essere comunque colmata semplicemente connettendo una periferica esterna in modalità wireless.

Con tutta probabilità, trascorrerà del tempo prima di veder debuttare sul mercato un device di questo tipo. Come già detto, si tratta al momento di un prototipo, mostrato con l’obiettivo di far comprendere quali siano le potenzialità della tecnologia OLED e, magari, di raccogliere qualche feedback utile per gli sviluppi futuri. Nell’immagine qui sotto il prototipo mostrato sul palco dell’evento da JS Choi, CEO e presidente di Samsung Display.

Una sorta di Slidable PC potrebbe tornare utile a chi desidera essere produttivo in mobilità. Va però detto che i laptop di ultima generazione già integrano tutto ciò che serve (tastiera compresa) all’interno di design sottili e portatili, con un peso contenuto.

Nessuna informazione è trapelata a proposito delle specifiche tecniche in dotazione. Rimanendo in tema di design sperimentali in ambito notebook, ricordiamo che di recente Lenovo ha presentato il suo ThinkPad X1 Fold dotato di un pannello pieghevole. Il produttore cinese ha così risposto al concorrente taiwanese ASUS che, tra i padiglioni di IFA 2022, ha annunciato ZenBook 17 Fold OLED.