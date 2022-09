Intel Raptor Lake: CPU di 13esima generazione

Come anticipato due settimane fa, Intel ha svelato tutti i dettagli dei nuovi processori Core di 13esima generazione (Raptor Lake). Il Core i9-13900K è ora la CPU più veloce al mondo (5,8 GHz), in quanto il Ryzen 9 7950X raggiunge i 5,7 GHz. L’azienda di Santa Clara ha superato AMD anche sui prezzi. I primi processori arriveranno sul mercato il 20 ottobre.

Intel Core di 13esima generazione

I processori Raptor Lake sono un’evoluzione dei precedenti Alder Lake. Conservano quindi l’architettura ibrida con Performance core (P-core) ed Efficient core (E-core), simile all’approccio big.LITTLE/DynamIQ di ARM. Anche le nuove CPU sono realizzate con tecnologia di processo Intel 7 (10 nanometri) e supportano il socket LGA 1700. I modelli desktop appartengono alla serie S. Inizialmente saranno disponibili quelli con PBP (Processor Base Power) di 125 Watt. Successivamente arriveranno le CPU da 65 e 35 Watt, oltre alle serie U, P, H e HX per notebook.

Il Core i9-13900K integra 24 core (8 P-core e 16 E-core). Le frequenze base sono 3 e 2,2 GHz, mentre quelle massime sono 5,8 e 4,3 GHz. Come sempre, il suffisso K indica il moltiplicatore sbloccato. Intel offrirà una versione overcloccata a 6 GHz, ma con un adeguato sistema di raffreddamento si potrà raggiungere gli 8 GHz.

Gli altri modelli sono: Core i9-13900KF, Core i7-13700K, Core i7-13700KF, Core i5-13600K e Core i5-13600KF. I Core i7 integrano 8 P-core e 8 E-core, mentre i Core i5 integrano 6 P-core e 8 E-core. Il suffisso F indica l’assenza della GPU Intel UHD Graphics 770. I processori Raptor Lake supportano PCIe 5.0/4.0 e fino a 128 GB di memoria DDR5-5600 o DDR4-3200.

Le CPU potranno essere installate sulle schede madri con chipset Intel 600, ma il nuovo Z790 aggiunge 8 linee PCIe 4.0 (per un totale di 20) e il supporto per cinque porte USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbps). I prezzi sono: Core i9-13900K (589 dollari), Core i9-13900KF (564 dollari), Core i7-13700K (409 dollari), Core i7-13700KF (384 dollari), Core i5-13600K (319 dollari) e Core i5-13600KF (294 dollari). A partire dal 20 ottobre saranno in vendita i processori K.